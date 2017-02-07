  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Еврокомиссар: Оснований для отмены санкций ЕС против России нет
    Опубликовано: 2017-02-07 13:15:29

    Ограничительные меры против агрессора были введены за нарушение международного законодательства, и ситуация с этим не изменилась, заявил Йоханнес Хан.

    Пока нет причин для отмены санкций ЕС против России. Об этом после вчерашней встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза заявил еврокомиссар по вопросам европолитики соседства Йоханнес Хан, сообщает Радио Свобода.

    "Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", - пояснил аргументацию Хан.

    По его словам, будущее ограничительных мер против РФ связано с выполнением Москвой минских договоренностей, чего пока не наблюдается. "Не вижу никаких оснований для отмены санкций", - подчеркнул Хан.

    По теме: Климкин о планах снять санкции с РФ: нельзя поощрять преступника

    По данным издания Bloomberg, в следующем месяце ЕС продлит персональные санкции против более 100 граждан России и Украины, которые обвиняются в дестабилизации ситуации и ведении войны против Украины.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...