Трамп поручил очень тщательно проверять въезжающих в США

После того, как антииммиграционный указ Трампа заблокировал Федеральный суд Сиэтла, он сказал, что суды очень усложняют работу.

Министерство национальной безопасности США получило от президента Дональда Трампа указание "очень тщательно" проверять всех, кто въезжает в страну. Об этом сообщил Трамп в Twitter.

"Я проинструктировал Министерство национальной безопасности проверять людей, которые приезжают в нашу страну, очень тщательно. Суды очень усложняют нашу работу!", - написал он.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за его указа. 4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил его действие до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой.

5 февраля Министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиэтле о приостановлении действия скандального указа. Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации Трампа.

ЛIГАБiзнесIнформ