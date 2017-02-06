Месяц с 3200: Как бизнес отреагировал на повышение минималки

Крупные компании не почувствовали изменений, малый и средний бизнес сделал ставку на аутсорсинг, а "уклонисты" под страхом санкций оформили работников в штат.



Как только стало известно, что размер минимальной заработной платы в Украине с 1 января 2017 года вырастет с 1600 до 3200 грн, часть предпринимателей поспешили заявить, что это станет для них сильным ударом, ведь вслед за этим вдвое вырастет сумма единого соцвзноса (ЕСВ).

Обоснования опасений были самые разные. Так, Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей и депутат Кропивницкого облсовета, опубликовал на своей странице в Facebook следующие расчеты.

Они вызвали у пользователей соцсети закономерные вопросы: зачем для торговли на рынке 10 наемных работников? Почему эти 10 работников генерируют всего 345 тыс. оборота в год? И зачем физлицо-предприниматель платит самому себе зарплату?

Delo.UA после первого месяца "жизни с 3200" выяснило, что на самом деле изменилось в деятельности реальных предпринимателей со здоровой бизнес-моделью.

Три вида реакции

По словам Ильи Несходовского, директора Института социально-экономической трансформации и эксперта Реанимационного пакета реформ, который часто контактирует с бизнесом, большинство крупных компаний вообще не поменяли свою кадровую политику, ведь все зарплаты у них выплачивались "вбелую". "Даже минимальная оплата труда на этих предприятиях была выше установленного государством минимума", — утверждает эксперт.

Другое дело малый и средний бизнес. Страна всего месяц живет с новым размером минимальной заработной платы, поэтому не все работодатели до конца понимают, как реагировать.

Яна Белая, ведущий юрист АФ Goro legal, делит предпринимателей на три категории в зависимости от их реакции:

Работодатели, которые привели размер заработной платы сотрудников в соответствие с установленным минимальным размером и продолжают платить минималку (которая зачастую все равно не совпадает с фактической суммой выплат на руки);

Работодатели, которые официально прекратили трудовые отношения с сотрудниками, однако фактически продолжают работать с ними;

Работодатели, которые перешли на сотрудничество по гражданско-правовым договорам.

Без "лишних ртов"

Согласно прогнозу юриста, в скором времени в Украине будут набирать популярность аутстаффинг и аутсорсинг. По этой модели уже давно работает Владимир Бовсуновский, основатель бренда больших раскрасок O'Kroshka. В штате его компании всего два человека — сам предприниматель и специалист, отвечающий за продажи. Художник, дизайнер, технический редактор, SMM-специалист и упаковщик — на аутсорсе. "Не вижу смысла оплачивать их содержание в офисе", — объясняет Владимир Бовсуновский.

Аналогичный подход и у производителя домашнего текстиля из конопли Devo Home — на зарплате только руководитель и продавец, однако вскоре Оксана Дево, основатель бренда, планирует нанять в штат еще и менеджера. "Все на подряде — я боюсь больших коллективов и ответственности. Найти надежных сотрудников очень сложно, а остальных нужно содержать и постоянно контролировать", — объясняет она. В частности, маркетинг, продажи, финансовый директор, бухгалтер, IT-услуги в Devo Home на аутсорсе. "Так проще — можно сразу оговорить стоимость и получить услугу", — добавляет предприниматель.

Оба производителя отмечают, что при такой кадровой политике давление ЕСВ не ощущается. Однако Владимир Бовсуновский признает, что цены поставщиков начали расти, поэтому цены и на его продукцию выросли на 10-13%. "Чтобы зарабатывать как раньше, нужно повышать обороты, но тогда нужен будет кассовый аппарат", — сетует предприниматель. Это вынудило его изменить схемы закупки для оптимизации затрат, в планах закупать материалы напрямую у европейского производителя и оптимизировать организационно-правовую структуру бизнеса.

Борьба с "нелегалами"

На многих предприятиях, в частности, в сфере розничной торговли и предоставления услуг населению, работники и вовсе не были трудоустроены. Но поскольку вместе с повышением минимальной зарплаты выросли и штрафы за нарушение трудового законодательства, а глава ГФС пригрозил лично взяться за "уклонистов", массовых увольнений (чего многие опасались) не произошло, даже наоборот — "нелегальных" сотрудников начали оформлять в штат.

"В небольших компаниях я не только не наблюдаю сокращений, а наоборот, в связи со значительными штрафными санкциями, работников оформляют на минимальную зарплату, при этом налоговое бремя все распределяют по-разному, — говорит Илья Несходовский. — В некоторых случаях повышение ЕСВ полностью взяло на себя предприятие, в других в разных пропорциях затраты были распределены между работником и работодателем, а некоторые просто вычли ЕСВ из "конверта", в котором работник получал часть зарплаты".

Что касается практики отдельных предприятий переводить своих работников на гражданско-правовые взаимоотношения, директор Института социально-экономической трансформации отмечает, что они часто не соответствуют требованиям действующего законодательства и поэтому такие предприятия рискуют получить значительные штрафные санкции. Впрочем, эту проблему решает грамотный юрист.

"В регионах ситуация не так однозначна, там действительно наблюдается сокращение и увеличение функциональных обязанностей работников. Все зависит от запаса рентабельности и "связей" с соответствующими контролирующими органами", — говорит Илья Несходовский.

Однако и тут все зависит от компании. Так, по словам CEO одной из львовских IT-компаний, и до повышения МЗП в штате у них работали только уборщицы и охранники, но и те получали "белую" зарплату гораздо выше минимальной. Что касается разработчиков и других высококвалифицированных работников, все они являются ФЛП и получают за свои услуги рыночную оплату.

Вывод

Крупный и средний бизнес не почувствовал влияния увеличения минималки — сотрудники таких предприятий и так получали зарплату выше минимального уровня.

Эффективный малый и средний бизнес если и ощутил повышение налогового давления, то начал повышать цены и искать пути законной оптимизации, которая позволит уменьшить операционные расходы.

Мария Стасенко

Инф. delo.ua