В Румынии отменили амнистию для коррупционеров

Правительство на внеочередном заседании приняло решение отозвать постановление, которое вносило изменения в Уголовный кодекс и закон о помиловании и амнистии.



Правительство Румынии отменило в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране.

Об этом сообщает Romania TV.

Правительство на внеочередном заседании приняло решение отозвать постановление, которое вносило изменения в Уголовный кодекс и закон о помиловании и амнистии.

Как заявил накануне в субботу премьер Румынии Сорин Гриндяну, он решил пойти на такой шаг чтобы не углублять раскол в обществе.

Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты принял постановление, декриминализировавшее ряд преступлений и позволявшее многим коррупционерам избежать ответственности.

Постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Инф. delo.ua