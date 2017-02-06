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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Румынии отменили амнистию для коррупционеров
    Опубликовано: 2017-02-06 12:00:14

    Правительство на внеочередном заседании приняло решение отозвать постановление, которое вносило изменения в Уголовный кодекс и закон о помиловании и амнистии.
     
    Правительство Румынии отменило в воскресенье постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране.

    Об этом сообщает Romania TV.

    Правительство на внеочередном заседании приняло решение отозвать постановление, которое вносило изменения в Уголовный кодекс и закон о помиловании и амнистии.

    Как заявил накануне в субботу премьер Румынии Сорин Гриндяну, он решил пойти на такой шаг чтобы не углублять раскол в обществе.

    Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты принял постановление, декриминализировавшее ряд преступлений и позволявшее многим коррупционерам избежать ответственности.

    Постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

    Инф. delo.ua

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