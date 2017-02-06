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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В России у Путина появились еще двое конкурентов
    Опубликовано: 2017-02-06 11:00:40

    Сегодня о своем намерении участвовать в выборах президента РФ в следующем году заявили Владимир Жириновский и Григорий Явлинский.

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что намерен участвовать в выборах главы российского государства в 2018 году.

    "Мы примем участие, и скорее всего я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз", — сказал Жириновский российским СМИ в субботу.

    Ранее он сообщил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на 31-м съезде ЛДПР 13 декабря этого года.

    По его словам, выдвижение его кандидатуры на выборах президента будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

    "Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп", — заявил Жириновский.

    Также сегодня партия "Яблоко" на своем съезде объявила о начале президентской кампании основателя партии Григория Явлинского.

    Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году.

    Поддержка Явлинского в качестве будущего кандидата на пост президента была обязательным условием выдвижения "Яблоком" непартийных кандидатов на выборах в Госдуму VI созыва в сентябре 2016 года.

    На прошедших выборах партия не получила ни одного думского мандата.

    Напомним, 13 декабря прошлого года Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Он стал первым кандидатом, публично объявившим о желании участвовать в выборах.

    Инф. delo.ua

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