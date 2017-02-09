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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мозг стареет раньше тела
    Опубликовано: 2017-02-09 15:44:05

    Наш ум начинает терять былую прыть в более раннем возрасте, чем предполагала наука и хотели бы этого мы. По мнению экспертов, первые проблемы с интеллектом отмечаются уже в возрасте 45 лет. Можно ли избежать проблем с памятью и мышлением?

    Десятилетнее международное исследование, в котором было задействовано 7 тысяч участников, показало, что резкое снижение интеллектуальных функций начинается намного раньше60 лет. Когнитивные способности испытуемых – память, лексический запас, визуальное и слуховое восприятие – исследователи оценивали трижды. И с возрастом результаты тестов ухудшались по всем параметрам, исключение составил только лексический запас. Чем старше был участник – тем стремительнее ухудшался его интеллект, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Те же факторы, что отрицательно сказываются на здоровье сердца, также негативно воздействуют на состояние головного мозга. В первую очередь это гиподинамия, ожирение, повышенный уровень холестерина, гипертония, курение и нерациональное питание.

    «Что хорошо для сердца – здраво и для мозга», – считают ученые. Они уверены, что здоровый образ жизни способен предотвратить дегенеративные изменения в головном мозге, связанные со старением. «Чтобы защититься от преждевременного ухудшения интеллектуальных функций, необходимо придерживаться здорового образа жизни», – настаивают исследователи.

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