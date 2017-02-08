Солнечные ожоги от солярия: удел светлокожих

Загар и темный цвет кожи очень популярен среди молодых женщин, особенно студенток – они регулярно посещают солярии в течение осенне–зимнего периода. И у многих «сезон соляриев» длится, как правило, до открытия пляжного сезона.

В ходе недавнего исследования принимали участие 198 студенток, которые в течение 12 недель посещали солярий и записывали свои сеансы (продолжительностью до 14 минут) в онлайн–дневнике. Дневники в итоге анализировали ученые.

Следует отметить, что более ¼ женщин для получения ровного загара были без одежды и почти 39% не носили солнцезащитных очков. Результатом было то, что почти каждая пятая женщина отметила покраснение кожи и ожоги. Это происходит из–за того, что обладательницы чувствительной кожи более склонны к ожогам. Однако опытные посетительницы менее подвержены ожогам – даже если они будут посещать солярий часто из–за того, что они умеют регулировать дозу облучения так, чтобы предотвратить ожоги.

Дерматологи заявляют, что солнечные ванны в солярии увеличивают риск развития рака кожи. Но поскольку многие любительницы загара в солярии не готовы отказаться от привычной практики, медицинские специалисты предполагают, что различные методы защиты – кремы, умереннаое излучение, очки – способны защитить здоровье и внешность любительниц соляриев.

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