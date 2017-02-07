Доброкачественные образования на коже: как различить

На коже практически любого человека можно заметить родинки, родимые пятна, старческие пятна и бородавки. Многих они беспокоят не только с эстетической точки зрения…

Родинки, или невусы – темные пятна на коже, образованные из клеток, содержащих темный пигмент меланин. Хотя они обычно безвредны, некоторые родинки могут изменить форму и цвет, или начать кровоточить, что требует немедленной консультации с врачом. Некоторые родимые пятна – это обычные родинки, которые находятся на теле при рождении, и называются пигментными пятнами. Другие образуются в результате быстрого роста кровеносных сосудов в локализованной области.

Бородавки являются доброкачественными, или нераковыми разрастаниями кожи, вызванные вирусом папилломы человека.

Когда человек стареет, на его коже могут развиваться старческая пигментация. Эти пятна – результат повышенной пигментации на поверхности кожи, как веснушки. Иногда пигментированные пятна возникают и у молодых людей – эти состояния называются хлоазма или мелазма. Хлоазма, как правило, возникает у беременных женщин и исчезает после родов без лечения.

Если вы заметили изменения в «знакомой» родинке или бородавке – изменение цвета, формы, размера – обратитесь к дерматологу. Только врач сможет распознать проблему и назначить своевременное лечение.

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