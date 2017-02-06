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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бессонница: принимать ли снотворное
    Опубликовано: 2017-02-06 08:44:04

    Чрезмерное увлечение снотворными может вызвать обратный эффект – стать причиной… бессонницы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    На сегодняшних день в результате доступности всевозможных фармацевтических средств большинство людей принимает снотворные препараты без получения предварительной медицинской консультации. Тем не менее, бессонница является частью целого комплекса проблем со здоровьем. Избавившись от нее на непродолжительное время при помощи снотворного, мы не устраняем причины ее возникновения.

    Считается, что каждый третий житель цивилизованного мира страдает от бессонницы. Это состояние вызывается такими психологическими проблемами, как: депрессия, состояние тревожности, невозможность отключиться от дневных проблем и забот. Причиной бессонницы могут быть и гормональные изменения, произошедшие в организме в результате развития сердечно–сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

    По результатам опросов, проведенных британскими медиками, около тридцати процентов людей принимают снотворные препараты без предварительной консультации с врачом в течение месяца, а четырнадцать процентов – в течение полугода. Специалисты едины во мнении: такое положение вещей только усугубляет проблему бессонницы и может привести не только к обратному эффекту. Реальная причина вашего состояния не получает должной диагностики – а, следовательно, и лечения.

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