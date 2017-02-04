Противопролежневый матрас — как его выбрать?

Если пациент вообще не может ходить или его подвижность сильно ограничена, то нужно сразу использовать специальный матрас, предотвращающий возникновение пролежней. Однако перед покупкой требуется консультация с врачом, который и порекомендует конкретный тип такого матраса.

Сначала нужно установить общее состояние кожи пациента в тех местах, где возникают пролежни. Также требуется диагноз его общего состояния и определение стадии пролежней (если они возникли). Выбирая противопролежневый матрас врач даст основное направление поисков — его тип, который может быть статичным или динамичным. Для выбора лучше всего зайти на ortocomfort.ua.

Статичный (автономный) тип не движется, в отличие от динамического. Лечащий эффект достигается адаптации к телу пациента и правильного распределения давления. Его используют люди, имеющие, как минимум, частичную подвижность, но направленные на постельный режим. Поверхность динамического типа находится в движении и именно за счет такого массажного эффекта устраняются пролежни, но использовать его можно только людям, полностью потерявшим подвижность (на нем опасно сидеть).

Выбор размера прост. Ведь всего есть три типоразмера — детский, стандартный, бариатрические. Последний используется для людей, страдающих от избыточного веса. У динамических существует дополнительное разделение на баллонный или ячеистый подтип. Ячеистый используется для пациентов до 120 кг, баллонный — для тех, чей вес находится в пределах 120 — 160 кг. При этом нельзя, чтобы вес пациента вплотную приближался к возможностям самого матраса — всегда должен быть запас, иначе полезного эффекта не будет.

Кстати, матрас должен подходить под размер кровати — он не может быть больше ее поверхности (не должен свешиваться с края). Одновременно с этим он должен быть длиннее роста пациента.