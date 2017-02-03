Глава Uber покинул группу советников Трампа

После критики со стороны своих сотрудников Каланик пояснил, что вступление в консультативный совет не означало, что он поддерживает политику Трампа.

Генеральный директор Uber Трэвис Каланик вышел из группы советников Дональда Трампа по экономике. Об этом сообщает BBC.

Каланик принял такое решение после критики со стороны сотрудников компании и общественности.

"Вступление в группу не значило поддержку президента или его политики , но к сожалению было неправильно понято именно так", - обратился он с письмом к сотрудникам.

В группу советников также входит генеральный директор Tesla Илон Маск. Он в Twitter написал, что будет на встрече советников с Трампом в пятницу.

Маск заявил, что консультативный совет только дает советы и посещение встречи не значит, что он поддерживает действия администрации.

ЛIГАБiзнесIнформ