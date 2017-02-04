Все о морской капусте: польза, польза и еще раз польза

Именно морская капуста позволяет осуществить мечту Гиппократа: «чтобы наша пища была лекарством, а лекарство – пищей»

Ведь состав ламинарии уникален: аминокислоты, альгинаты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, макро- и микроэлементы. По сравнению с обычной капустой в морской вдвое больше фосфора, в 11 раз – магния, в 16 – железа, в 40 раз – натрия.

С давних времен многие народы использовали морскую капусту для лечения разных болезней. Аборигены Гебридских островов применяли некоторые виды ламинарии как потогонное средство, ирландцы – для борьбы с золотухой, индусы – при туберкулезе. Но чаще всего это растение становилось помощником в ликвидации заболеваний щитовидной железы (зоба). Это не удивительно, ведь ламинария является практически единственным источником пищевого йода, необходимого для нормального функционирования этого органа. Доктора утверждают: если тебя вдруг неодолимо потянуло отведать морской капустки, возможно, ты испытываешь дефицит ценного элемента, и организм подсказывает тебе, как быстро восполнить его недостаток Сохраняет молодость

Врачи Древнего Китая и Японии называли ламинарию морским женьшенем за способность быстро восстанавливать силы уставшего и ослабленного человека. Хорошее самочувствие китайцев до глубокой старости отчасти объясняется регулярным употреблением этой полезной водоросли. Если бы ты жила в древнем Китае при царствовании императора Чжу Цзы (XIII век), то пренебрежение к морской капусте могло быть расценено почти как государственное преступление. В старинном трактате «Хуанди нань» имеются данные о существовании государственного указа, обязывающего китайских граждан ежедневно употреблять ее в качестве диетического средства (в год не менее двух килограммов). Правитель даже не пожалел денег из казны: морская капуста в города и села доставлялся бесплатно. Император был прав в своем стремлении навязать ламинарию согражданам: исследования показали, что как сухая, так и отварная, она препятствует развитию склероза сосудов. И это не только благодаря йоду. В составе чудо-капусты имеются «борцы» с холестерином – стерины. Они то и позволяют сохранять молодость надолго. Установлено, что японцы, живущие на родине, страдают атеросклерозом в 10 раз реже, чем мигрировавшие в США. А все благодаря тому, что в ежедневное меню обитателей страны Восходящего Солнца в обязательном порядке входит ламинария. Ученые также доказали, что при длительном употреблении в пищу морской капусты значительно улучшаются показатели крови: стерины препятствуют повышению ее свертываемости, образованию тромбов, и нормализуют ментструальный цикл у женщин.

«Е» бывают полезными

Для жителей больших городов ламинария еще ценна тем, что содержит биологически активные вещества – альгинаты. Они способны обезвредить токсины (включая соли тяжелых металлов и радионуклиды), повысить иммунитет и снизить риск заболевания раком. Их широко используют в пищевой промышленности, например, при приготовлении кремов, желе, варений, мороженого, хлеба. Поэтому если увидишь на этикетке продукта следующие коды - Е400 - альгиновая кислота, Е401- альгинат натрия, Е402 - альгинат калия, Е403 - альгинат аммония, Е404 - альгинат кальция, Е406 – агар, Е421 - маннит - не пугайся. Это не консерванты, а полезные ингредиенты морской капусты.

А еще ламинария является одним из самых действенных средств для нормализации работы кишечника. Ее применяют в качестве мягкого слабительного при некоторых функциональных запорах. Разбухая в желудке и сильно увеличиваясь в объеме, морская капуста вызывает сначала раздражение рецепторов, а потом – опорожнение кишечника. Поэтому подводное растение можно успешно использовать в диетическом питании. От него практически невозможно поправиться. Энергетическая ценность для 100 г продукта - 350 ккал, белков содержится 12 г, углеводов - 70 г, жира лишь 0,5 г.

Сухая, в брикетах и в порошке

После того как капуста покидает морские глубины, она поддается небольшой термической обработке и сушке, так как почти полностью состоит из воды. Однако и после этих манипуляций ламинария ничуть не менее полезна: она теряет излишнюю влагу, но витамины и микроэлементы сохраняет полностью. Кстати, также не лишается ценных свойств и замороженная в брикетах до температуры -15...-18 С шинкованная морская капуста.

В любом случае какой бы вариант водоросли ты ни предпочла, ее можно «восстановить» и подать с любым блюдом, или приготовить отдельно. Сначала промой сухое сырье в холодной воде и замочи на 10-12 часов для набухания (на 1 часть ламинарии берется 5-6 частей пресной или слабо подсоленой жидкости), затем доведи на большом огне до кипения и не снимай с плиты еще 15 - 20 минут. Слей отвар, и вновь провари капусту. Повтори последние действия еще раз. Такой трехкратный подход значительно улучшает вкус ламинарии. После этого ее можно залить капустным или грибным рассолом, это придаст блюду особые пикантные нотки.

С гарнирами и без

Если не хочешь возиться с разморозкой и вымачиванием, купи готовый салат. На прилавках российских магазинов морская капуста появилась достаточно давно, но практически до конца 90-х годов прошлого века салат из нее выпускался в виде консервов. При такой обработке терялась большая часть полезных свойств продукта: витамины не выдерживали воздействия тепла и снижались вкусовые качества. Проблему помогла решить технология пресервации – консервирование поваренной солью и антисептиками, с последующей плотной упаковкой в безопасную тару. Морская капуста, обработанная таким образом, сохраняет полезные минералы и витамины, неустойчивые к термическому воздействию. В состав пресервов также могут входить овощи, рыба, мясо моллюсков, томатный соус. Маринованная ламинария хорошо сочетается со свеклой, листьями салата, чесноком.

Но в первую очередь тебя должны интересовать не «гарниры», а внешний вид капусты. Среди одинаковых салатов отдай предпочтение водоросли в прозрачной упаковке, только тогда ты сможешь хорошенько ее рассмотреть. Если ламинария не имеет четкой фактуры, выглядит как месиво, не стоит ее покупать. Скорее всего, она испорчена. Внимательно прочитай этикетку. Полезным считается только тот продукт, где используется минимум консервантов. В идеале их должно быть не больше одного, например, Е-211. Это разрешенная Минздравом пищевая добавка. На последок обрати внимание на срок годности: если капуста хранится при температуре от 0 С до +4 С – жизнь ее коротка - не более 48 часов; от 0 С до -4 С - не более 72 часов; от -4 С до -12 С - не более 10 суток; при температуре не выше -18 С - не более 30 суток.

Мнение специалиста

Тамара Рендюк, доцент кафедры фармакогнозии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова:

Результаты исследований, проведенных учеными, показали, что водоросли в большей степени, чем другие живые существа подводного царства (креветки, мидии, крабы), обладают способностью извлекать из морской воды и аккумулировать полезные элементы. Если хотя бы раз в неделю вы будете употреблять в пищу ламинарию, то получите месячный запас витаминов, как если бы принимали их в таблетках. При чем нужная организму доза капусты невелика: 300 граммов в день в вареном, маринованном и тушеном виде, или две чайные ложки сухой ламинарии. Но все же будьте осторожны: водоросль не рекомендуется употреблять при обострениях болезней почек и желудочно-кишечного тракта, геморрагических диатезах, некоторых эндокринных нарушениях и повышенной чувствительности организма к йоду.

Татьяна Морозова, специалист компании «Меридиан», производителя продукции из рыбы и морепродуктов:

Морская капуста содержит большое количество йода, который просто незаменим для нашего организма. Она благотворно влияет на функцию щитовидной железы, заболеванию которой сегодня подвержен каждый десятый россиянин. Однако применение неорганического йода часто приводит к отрицательным последствиям, вызывая такое явление, как йодизм. Этого никогда не случается при употреблении морской капусты. Йод, содержащийся в ламинарии, хорошо усваивается организмом.

Найдется все!

Витамины

А, С, E – замедляют процессы старения, заботятся об иммунной системе.

D – помогает организму усваивать кальций и фосфор.

B1, B2 - обеспечивают энергией, нормализуют обменные процесы.

B6, PP – важны для деятельности нервной системы, отвечают за состояние волос, ногтей и кожи.

Микро- и макроэлементы

Na, К – поддерживают кислотно-щелочной и нормализуют водный баланс.

Ca – без кальция разрушаются кости и зубы.

Mg – деффицит магния чреват бессоницей, хронической усталостью, остеопорзом, мигренью, сердечной аритмией и т.д.

I – йод отвечает за нормальную работу щитовидной железы, недостаток приводит к таким заболеваниям, как эндемический зоб, кретинизм, гипотериоз.

Cl – хлор вместе с кальцием и натрием помогает регулировать водно-солевой обмен.

Интересно !

Если не переносишь вкуса морской капусты, не нужно насиловать себя в погоне за пользой. Просто добавляй в готовые первые и вторые блюда 1 чайную ложку сухой ламинарии, измельченной в порошок, в качестве заменителя соли. Вкус будет неощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом.

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