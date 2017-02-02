Оправданное стремление
Достаточно легко понять человеческое стремление к солнцу. Потребность в солнечном свете закладывается генетически, у различных народов она абсолютна разная — у южных народов она, несомненно, гораздо выше, чем у северных. К примеру, кожа южанина, оказавшегося в условиях Крайнего Севера, испытывает жесточайший стресс, ведь сформированная поколениями потребность в солнечном излучении не удовлетворяется скупым северным солнцем.
Солнечный свет участвует в реакциях поддержания синтеза инсулина (гормона поджелудочной железы), поддерживает баланс микрофлоры кожи. Ну а положительное влияние на психику человека уже не оспаривается медиками. Вспомним также, что под воздействием ультрафиолета вырабатывается витамин D — важный регулятор
При снижении выработки серотонина отмечается депрессивная настроенность организма, повышение болевой чувствительности, бессонница, приступы мигрени. Серотонин часто называют <гормоном счастья>, так как в моменты радости он вырабатывается в больших количествах. Для выработки серотонина необходим свет, недостаток солнечного света в зимнее время года и является причиной столь распространенной сезонной депрессии. Кроме того, избыток света тормозит образование другого гормона — мелатонина, который имеет значение в возникновении депрессивных состояний.
Каково же лишиться положительного действия солнечных лучей? Для каждого человека существует своя оптимальная <дозировка> солнечного света, после превышения которой начинают проявляться отрицательные эффекты, не всегда заметные невооруженным глазом, но приводящие к разрушительным последствиям.
Затаенная опасность
Самые опасные лучи солнечного спектра —
Защитные системы
Естественные защитные системы в коже предохраняют организм от повреждающего действия солнечных лучей. Эти системы отбирались и совершенствовались в ходе эволюции, и благодаря им мы можем находиться некоторое время на солнце без ущерба для собственного здоровья.
Степень активности этих систем у разных людей разная и зависит от фототипа человека, его возраста и состояния здоровья. Ресурсы фотозащиты небезграничны, и при передозировке
Фототипы кожи по Фитцпатрику
I. Никогда не загорают, всегда обгорают (обычно чрезмерно белая кожа, светлые волосы, голубые или зеленые глаза). <Незащищенное> время на солнце — 5−10 минут.
II. Иногда могут загореть, но чаще обгорают (светлая кожа, русые или каштановые волосы, зеленые или карие глаза). <Незащищенное> время — 10−20 минут.
III. Часто загорают, иногда обгорают (средняя кожа, каштановые волосы, карие глаза). <Незащищенное> время — 15−25 минут.
IV. Всегда загорают, никогда не обгорают (оливковая кожа, темные волосы, темные глаза). <Незащищенное> время — 20−30 минут.
V. Никогда не обгорают (темно коричневая кожа, черные волосы, черные глаза).
Профессор Томас Фитцпатрик классифицировал типы кожи по степени восприятия ими ультрафиолета. Эту классификацию удобно использовать для определения степени самозащиты кожи. <Незащищенное> время — время до выраженного солнечного ожога кожи. Для расчета безопасного времени пребывания на солнце необходимо умножить число SPF (указанное на тюбике с солнцезащитным средством) на время пребывания на солнце до ожога для вашего типа кожи.
Солнечные процедуры — очень приятное времяпрепровождение. Еще несколько десятилетий назад
medicus.ru