Солнце: от пользы до вреда Опубликовано: Оправданное стремление



Достаточно легко понять человеческое стремление к солнцу. Потребность в солнечном свете закладывается генетически, у различных народов она абсолютна разная — у южных народов она, несомненно, гораздо выше, чем у северных. К примеру, кожа южанина, оказавшегося в условиях Крайнего Севера, испытывает жесточайший стресс, ведь сформированная поколениями потребность в солнечном излучении не удовлетворяется скупым северным солнцем.



Солнечный свет участвует в реакциях поддержания синтеза инсулина (гормона поджелудочной железы), поддерживает баланс микрофлоры кожи. Ну а положительное влияние на психику человека уже не оспаривается медиками. Вспомним также, что под воздействием ультрафиолета вырабатывается витамин D — важный регулятор кальциево-фосфорного обмена в организме — и серотонин — вещество (его еще называют <химический связной>), контролирующее импульсы между нервными клетками головного мозга, под его <наблюдением> которого аппетит, сон, настроение и эмоции человека.



При снижении выработки серотонина отмечается депрессивная настроенность организма, повышение болевой чувствительности, бессонница, приступы мигрени. Серотонин часто называют <гормоном счастья>, так как в моменты радости он вырабатывается в больших количествах. Для выработки серотонина необходим свет, недостаток солнечного света в зимнее время года и является причиной столь распространенной сезонной депрессии. Кроме того, избыток света тормозит образование другого гормона — мелатонина, который имеет значение в возникновении депрессивных состояний.



Каково же лишиться положительного действия солнечных лучей? Для каждого человека существует своя оптимальная <дозировка> солнечного света, после превышения которой начинают проявляться отрицательные эффекты, не всегда заметные невооруженным глазом, но приводящие к разрушительным последствиям.



Затаенная опасность



Самые опасные лучи солнечного спектра — УФ-А и УФ-В. Они вызывают мгновенное образование свободных радикалов, запускающих процессы перекисного окисления липидов. Перекисное окисление называют одной из причин возникновения опухолей. Именно поэтому врачи говорят о максимальной защите именно от лучей этого спектра. Кстати, не все свободные радикалы вредны, многие из них выполняют в организме множество биохимических функций, а вредное воздействие этих частиц начинается тогда, когда процесс выходит из-под контроля, что, собственно, и происходит при агрессивном воздействии солнечного излучения.



Защитные системы



Естественные защитные системы в коже предохраняют организм от повреждающего действия солнечных лучей. Эти системы отбирались и совершенствовались в ходе эволюции, и благодаря им мы можем находиться некоторое время на солнце без ущерба для собственного здоровья.



Во-первых, в коже вырабатывается меланин, и появляется загар как защитная реакция кожи на воздействие солнечных лучей. Но есть одно весьма важное замечание — этот механизм полностью включается только через неделю ежедневного пребывания на солнце.



Во-вторых, происходит уплотнение эпидермиса — кожа старается механически защититься от лучей.



В-третьих, активизируются антирадикальные ферментные системы.



В-четвертых, в организме действуют вещества, восстанавливающие поврежденные клетки.



В-пятых, в коже образуется уроканиновая кислота — наряду с меланином, который образуется в процессе загара, она является естественным поглотителем УФ-излучения. Но интенсивная агрессия излучения изменяет химическую структуру уроканиновой кислоты, а следствием этого процесса становится тот факт, что организм теряет способность отторгать раковые клетки.



Степень активности этих систем у разных людей разная и зависит от фототипа человека, его возраста и состояния здоровья. Ресурсы фотозащиты небезграничны, и при передозировке УФ-облучения может наступить сбой в работе каких-либо звеньев. Чтобы этого не допустить, необходимо не только тщательно дозировать солнечное воздействие, но и активно помогать коже противостоять ультрафиолетовой атаке. С этой целью создаются специальные солнцезащитные средства, позволяющие увеличить время пребывания на солнце.



Фототипы кожи по Фитцпатрику



I. Никогда не загорают, всегда обгорают (обычно чрезмерно белая кожа, светлые волосы, голубые или зеленые глаза). <Незащищенное> время на солнце — 5−10 минут.



II. Иногда могут загореть, но чаще обгорают (светлая кожа, русые или каштановые волосы, зеленые или карие глаза). <Незащищенное> время — 10−20 минут.



III. Часто загорают, иногда обгорают (средняя кожа, каштановые волосы, карие глаза). <Незащищенное> время — 15−25 минут.



IV. Всегда загорают, никогда не обгорают (оливковая кожа, темные волосы, темные глаза). <Незащищенное> время — 20−30 минут.



V. Никогда не обгорают (темно коричневая кожа, черные волосы, черные глаза).



Профессор Томас Фитцпатрик классифицировал типы кожи по степени восприятия ими ультрафиолета. Эту классификацию удобно использовать для определения степени самозащиты кожи. <Незащищенное> время — время до выраженного солнечного ожога кожи. Для расчета безопасного времени пребывания на солнце необходимо умножить число SPF (указанное на тюбике с солнцезащитным средством) на время пребывания на солнце до ожога для вашего типа кожи.



Солнечные процедуры — очень приятное времяпрепровождение. Еще несколько десятилетий назад врачи-курортологи говорили о гелиотерапии — лечении солнцем. Гелиотерапию проводили в виде солнечно-воздушных ванн, которые определяли биодозами. Такое лечение способствует активизации умственной и физической работоспособности, укреплению вегетативной нервной системы, улучшению обмена веществ, кроветворения, эндокринной деятельности, повышению адаптационных возможностей организма. Но с другой стороны, при бесконтрольном воздействии солнца наблюдается парадоксальный эффект снижения иммунитета, который сохраняется в течение длительного времени после такого отдыха — до года.



medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.