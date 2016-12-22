Объем суточных командировочных увеличен до 80 евро

Рада увеличила предельный объем командировочных за рубеж и отвязала показатель от минимальной заработной платы.



Объем суточных для командировок за рубеж увеличен до 80 евро и отвязан от размера минимальной заработной платы. Соответствующая норма вошла в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине), который был принят Верховной Радой в ночь на 21 декабря. Об этом сообщил народный депутат Александр Кирш на своей странице в facebook.

"Сейчас хотел бы обратить внимание на законопроект 5368, за который я голосовал. Одной из причин голосования "за" стало то, что наконец учтена моя поправка относительно командировочных за рубеж: было до 40 евро в сутки в зависимости от минимальной зарплаты, стало 80 евро в сутки без привязки к минимальной. Это возмещается без налога и без подтверждения — сверх подтвержденных расходов на транспорт и жилье. Теперь нашим командированным не стыдно ездить за рубеж и не надо платить 18% за питание сверх 40€ в сутки", — написал нардеп.

Ранее норма для командировок за границу была ограничена 0,375 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года в расчете на каждый календарный день командировки.

Инф. delo.ua