  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Целлюлит: избавляемся дома
    Опубликовано: 2017-11-26 22:24:04

    Продолжая разговор о целлюлите, хочу заметить, что средства для домашнего применения из арсенала лечебной косметики становятся все более популярными. Возможно потому, что их применение экономит время, ведь не у всех есть возможность отлучиться в салон красоты даже на несколько часов!


    Салонные антицеллюлитные программы несомненно гораздо эффективнее, но программы домашнего применения также имеют право на существование, так как и их эффективность подтверждена клиническими исследованиями.


    Чудес не бывает! Помните, что для качественного эффекта от применения антицеллюлитных средств необходимо делать элементарную зарядку, использовать методики достаточно эффективного самомассажа, помогающего в борьбе с целлюлитом. Конечно, лучше соблюдать нормокалорийную сбалансированную диету - это диета с нормальным содержанием энергии, состав которой содержит необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.


    Самые эффективные в борьбе с целлюлитом средства, содержащие концентрированные компоненты в активной форме. Это ампульные препараты (содержимое ампул включает определенную дозу веществ, наносимую на проблемные участки) и сыворотки. Наиболее известны следующие средства.

     

    Самое активное средство из арсенала антицеллюлитных препаратов фирмы Льерак. Рекомендуется использовать для комплексного лечения запущенных форм целлюлита и профилактики этого дефекта. Содержит концентрированные дозы чистых растительных экстрактов хвоща, манжетки и плюща, восстанавливающих структуру и эластичность кожи, дренажные компоненты – эсцин и экстракт зеленого чая. Комплекс хвощ - плющ - манжетка способствует стимуляции синтеза собственного коллагена, вследствие этого восстанавливается плотность и эластичность кожи, поверхность выравнивается, кожа обретает тонус. Наносить средство необходимо 2 раза в день на проблемные участки тела, содержимое одной ампулы необходимо полностью втереть в кожу, используя элементы массажа. Через 21 день ежедневного применения появляется первый ощутимый эффект от применения. Производитель рекомендует применять средство для активного и поддерживающего лечения.

    nedug.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.