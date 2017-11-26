Целлюлит: избавляемся дома

Продолжая разговор о целлюлите, хочу заметить, что средства для домашнего применения из арсенала лечебной косметики становятся все более популярными. Возможно потому, что их применение экономит время, ведь не у всех есть возможность отлучиться в салон красоты даже на несколько часов!



Салонные антицеллюлитные программы несомненно гораздо эффективнее, но программы домашнего применения также имеют право на существование, так как и их эффективность подтверждена клиническими исследованиями.



Чудес не бывает! Помните, что для качественного эффекта от применения антицеллюлитных средств необходимо делать элементарную зарядку, использовать методики достаточно эффективного самомассажа, помогающего в борьбе с целлюлитом. Конечно, лучше соблюдать нормокалорийную сбалансированную диету - это диета с нормальным содержанием энергии, состав которой содержит необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.



Самые эффективные в борьбе с целлюлитом средства, содержащие концентрированные компоненты в активной форме. Это ампульные препараты (содержимое ампул включает определенную дозу веществ, наносимую на проблемные участки) и сыворотки. Наиболее известны следующие средства.

Самое активное средство из арсенала антицеллюлитных препаратов фирмы Льерак. Рекомендуется использовать для комплексного лечения запущенных форм целлюлита и профилактики этого дефекта. Содержит концентрированные дозы чистых растительных экстрактов хвоща, манжетки и плюща, восстанавливающих структуру и эластичность кожи, дренажные компоненты – эсцин и экстракт зеленого чая. Комплекс хвощ - плющ - манжетка способствует стимуляции синтеза собственного коллагена, вследствие этого восстанавливается плотность и эластичность кожи, поверхность выравнивается, кожа обретает тонус. Наносить средство необходимо 2 раза в день на проблемные участки тела, содержимое одной ампулы необходимо полностью втереть в кожу, используя элементы массажа. Через 21 день ежедневного применения появляется первый ощутимый эффект от применения. Производитель рекомендует применять средство для активного и поддерживающего лечения.



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