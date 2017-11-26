Почему специи полезны для мозга

Добавив щепотку петрушки ли тимьяна в домашнее блюдо, вы не только придадите ему аромат, но и улучшите работу своего мозга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По крайней мере, в этом уверены бразильские исследователи, изучавшие влияние апигенина на нервные клетки.

Группа ученых из Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) под руководством доктора Стивена Регена считает, что апигенин, присутствующий в красном перце, ромашке и других растениях, способен лечить нейродегенеративные заболевания и восстанавливать нервные связи в мозге.

Об удивительных возможностях применения апигенина для лечения и профилактики тяжелых болезней сообщается в журнале Advances in Regenerative Biology.

Проведенные в прошлые годы опыты на животных показали, что растительные флавоноиды (к которым относится и апигенин) улучшают мышление и память, а некоторые ученые прямо заявляли, что эти вещества способны защитить мозг здорового человека от последствий старения.

Доктор Реген и его коллеги решили рассмотреть механизм действия флавоноидов на уровне мозговых клеток. Для этого они обрабатывали человеческие стволовые клетки апигенином, после чего наблюдали за ними на протяжении месяца.

Оказалось, что уже через 25 дней стволовые клетки успешно трансформировались в нейроны – зрелые клетки нервной системы. Кроме того, между этими нейронами на удивление быстро образовывались связи (синапсы), которые отвечают за целостность и взаимодействие разных частей нашей нервной системы.

«Сильные связи между нейронами – это ключевое условие для правильного функционирования мозга, для консолидации памяти и процессов обучения. При нейродегенеративных заболеваниях синапсы начинают пропадать, нервные клетки разобщаются и постепенно погибают», - поясняют исследователи.

Дальнейшие эксперименты продемонстрировали, что апигенин ускоряет формирование нервных связей благодаря его сродству с рецепторами эстрогена (ER), от которых зависит пластичность нервной системы человека.

Напомним, что женский половой гормон эстроген может замедлять развитие болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, шизофрении и депрессивных расстройств. Однако эстроген связывают с некоторыми видами рака и сердечнососудистыми событиями, поэтому применять его «для памяти» - это не вариант.

«Что же может предложить нам апигенин? Некоторые флавоноиды уже давно причислены к селективным модуляторам эстрогеновых рецепторов (SERM). Это новый, альтернативный подход к лечению и профилактике нейродегенеративных заболеваний, поскольку апигенин имитирует действие эстрогена на клетки мозга», - поясняют авторы.

Флавоноиды присутствуют во многих растениях, в том числе у ароматических трав-представителей семейства Яснотковые (тимьян, душица). Пока ученые собирают новые данные, было бы неплохо разнообразить свое меню добавлением таких трав в супы, салаты, мясные и рыбные блюда.

Вспомните тот факт, что эти приправы испокон веков пользуются популярностью у долгожителей Южной Европы и входят в разные рецепты средиземноморской диеты – одной из самых здоровых диет в мире.



medbe.ru