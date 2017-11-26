Курящая мать – слабый ребенок

Финские исследователи обнаружили, что курение в период беременности может негативно отразиться на физической форме будущих мужчин.

Хорошо известен тот факт, что курение вредит и матери, и ребенку: задерживается развитие плода, повышается риск преждевременных родов, врожденных пороков и смерти младенца.

К сожалению, всех этих данных недостаточно, чтобы убедить некоторых «заботливых» мамочек бросить сигареты. Несмотря на все риски, в тех же Соединенных Штатах многие беременные продолжают курить: ЦКЗ США утверждает, что в 2011 году таких было около 10%.

Сотрудники Университета Оулу (Финляндия) на страницах International Journal of Obstetrics and Gynaecology пишут, что последствия бездумных поступков беременной женщины продолжают сказываться на здоровье ребенка даже через много лет после рождения.

«Наше исследование продемонстрировало, что у молодых мужчин, чьи матери курили во время беременности, нарушена толерантность к аэробным физическим нагрузкам. Это еще одно доказательство негативного влияния курения на здоровье», - сообщает доктор Hagnäs.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые набрали 508 молодых мужчин (средний возраст 19 лет) и заставили их пройти 12-минутный тест Купера, который показывает общую физическую форму.

Аэробные упражнения вообще отражают способность организма эффективно использовать кислород для работы мышечных клеток. Чем хуже физическая форма, тем меньше кислорода использует тело. Примерами аэробных упражнений являются бег, прыжки, плавание, езда на велосипеде – все то, что требует повышенной активности мышц, легких и сердца.

Параллельно исследователи собирали данные о здоровье матерей участников, вредных привычках во время беременности, индексе массы тела до беременности и наборе веса за этот период.

Оказалось, что у 59 из 508 мужчин матери выкуривали минимум по 1 сигарете ежедневно все время, пока вынашивали ребенка. Эти мужчины демонстрировали более низкую переносимость аэробных упражнений по сравнению с теми, чьи матери не курили. Независимо от индекса массы тела и других факторов.

Доктор Hagnäs говорит, что полученные данные должны заставить женщин еще раз задуматься и обратиться за помощью врача, если они сами не могут бросить сигареты. По ее мнению, каждая будущая мать обязана приложить все усилия, чтобы защитить своего ребенка, и никаких самооправданий здесь быть не может.



medbe.ru