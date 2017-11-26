Придуманная болезнь: что делать

Калифорнийский Институт здоровья кожи, которым руководит широко известный среди практиков и теоретиков индустрии красоты США и Канады д-р Рудольф Веерганс, недавно провел исследование, в котором участвовали 453 косметические клиники из США, Франции, Германии, Италии, Испании, Бразилии, Аргентины, Японии и других стран. Исследование показало: число желающих тем или иным способом избавиться от целлюлита постоянно растет (в среднем плюс 8% ежегодно). Всего несколько десятилетий назад в развитых странах только каждая третья женщина после 30 лет жаловалась на целлюлит. К настоящему моменту эта проблема волнует почти каждую восьмую жительницу планеты старше… 15 лет!



Д-р Веерганс занимается вопросами целлюлита уже более 38 лет и пришел к выводу, что целлюлит — надуманная проблема общества, перенасыщенного сверхсовременными технологиями в области косметологии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Так называемый целлюлит

Большинство косметологов считает целлюлит заболеванием подкожно-жировой клетчатки, а избавление от его проявлений — бугров, ямочек и т. д. — классифицирует как лечение. Строго говоря, в переводе с латыни cellulitus означает «гнойно-диффузное воспаление соединительной ткани». Однако в мировых словарях существует и слово cellulite, которое с большинства языков переводится как «бугристые жировые отложения на бедрах, животе и ягодицах». Таким образом, расхождение между косметическим и медицинским терминами, называющими совсем разные явления, не только порождает некоторую путаницу в умах потребителей салонных программ, но и нередко становится предметом научных дискуссий.



В отличие от эстетистов, многие врачи — эндокринологи, диетологи, терапевты, гинекологи — считают целлюлит лишь косметическим недостатком, не требующим, как правило, специального лечения. Отсюда и такие определения как «придуманная болезнь» (Nurnberger F, Muller G., 1978), «так называемый целлюлит» (Lotti T. et. al. 1990), «естественный процесс развития преимущественно женского организма», (Т. Королькова, МАПО, С.-Петербург, 2004).



Говоря о целлюлите, часто необоснованно используют термин «липодистрофия», считает директор медицинского центра «Клиника Красоты», врач-физиотерапевт, к.м.н. Оксана Калинина (г. Иваново). С медицинской точки зрения, липодистрофия — это «тотальное или локальное поражение подкожной клетчатки с уменьшением (атрофическая форма) или увеличением (гипертрофическая форма) объема жировой ткани в пораженной области, вызванное разными причинами (постъиньекционная липодистрофия, болезненный липоматоз/болезнь Деркума, врожденная генерализованная липодистрофия и т. д.)».



nedug.ru