Кетогенная диета полезна при шизофрении

Кетогенная диета, которая популярна среди бодибилдеров, может принести пользу в комплексном лечении шизофрении, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Об этом австралийские ученые поведали журналу Schizophrenia Research.

Группа исследователей из Университета Джеймса Кука обнаружила, что кетогенная диета, состоящая из большого количества жиров и содержащая минимум углеводов, помогает контролировать у мышей патологические паттерны поведения, напоминающие шизофрению у человека.

Напомним, что кетогенная диета была разработана еще в 1920-х годах специально для лечения эпилепсии, но уже в 1940-х появились первые противосудорожные препараты, а эта диета сразу отошла на второй план.

Кетогенная диета предполагает, что основным источником энергии для человеческого тела должны служить кетоновые тела, продукты расщепления жиров. Создатели диеты считали, что переключение мозговых клеток на «альтернативное топливо» должно изменить течение эпилепсии.

«Большая часть энергии при этом должна поступать с жирами. Поэтому в диете присутствует много сливочного масла, сыра, жирных сортов рыбы. Изначально такая диета должна назначаться в условиях стационара, где врач будет строго контролировать пациента, а тот сможет постепенно привыкать к новым реалиям своего питания», - говорит доктор Золан Сарняй (Zolan Sarnyai), автор последнего исследования.

В ходе последней работы его команда на протяжении трех недель держала мышей на строгой кетогенной диете, оценивая их состояние здоровья, психомоторные показатели и поведение, память и социабельность. Они сравнивали эти показатели с группой контроля, сидевшей на привычной мышиной диете.

Первое, что обнаружили ученые – это то, что мыши на кетогенной диете сбросили вес и имели более низкий уровень глюкозы в крови по сравнению с группой контроля. Авторы говорят, что подобные перемены позволяют снизить метаболический и сердечнососудистый риск в долгосрочной перспективе и продлить жизнь. Но на этом позитивные изменения не заканчивались.

Шизофрения – это хроническое психическое заболевание, которое поражает от 0,5 до 1% населения планеты. Симптомами шизофрении могут быть галлюцинации, непредсказуемость поведения, бредовые идеи, социальная дисфункция.

Лекарственные препараты, с помощью которых современные психиатры лечат шизофрению, могут спровоцировать набор веса, нарушают двигательную сферу и вызывают серьезные побочные явления со стороны сердечнососудистой системы. Поэтому ученые не оставляют надежды разработать эффективные нефармакологические методы лечения шизофрении.

«Одним из ключевых преимуществ кетогенной диеты является то, что она противодействует ожирению и сердечнососудистым заболеваниям, снижает риск сахарного диабета 2 типа – все это распространенные побочные явления при длительном медикаментозном лечении», - добавляет доктор Сарняй.

Хотя для подтверждения нужно провести дополнительные опыты на животных, ученые уверены, что кетогенная диета помогает контролировать патологическое поведение у грызунов с гипофункцией NMDA-рецепторов. Они надеются «легко трансформировать полученные результаты в инновационное, безопасное и эффективное лечение» шизофрении, а также других психических заболеваний человека.



medbe.ru

