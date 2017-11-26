  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Комплексная борьба с целлюлитом
    Опубликовано: 2017-11-26 15:24:28

    Гимнастика и косметические средства против целлюлита

    Как уже говорилось, бороться с целлюлитом необходимо комплексно. Весь комплекс должен включать в себя: правильное питание, массаж, использование специальных косметических средств, гимнастику, а также растирания, обертывания и ванны, о которых мы будем говорить позже. На сегодняшний день прилавки магазинов буквально завалены различными средствами для борьбы с целлюлитом.


    Это и лосьоны, и гели, и муссы, и крема и т.д. Но стоит ли тратить на них деньги и время? Да, стоит.


    Но, эти средства помогут только тогда, когда ваш целлюлит еще не запущен, а, кроме того, когда применяются эти средства не сами по себе, а в комплексе с другими методами борьбы.


    Все средства, работают по одному и тому же сценарию. Они улучшают обмен веществ в клетках, благодаря чему повышается эластичность кожи. Они должны не просто наноситься на кожу, но и тщательно втираться, что, одновременно обеспечивает и массаж. Наносить антицеллюлитные средства следует снизу вверх.


    Не стоит забывать и про регулярное использование различных скрабов и пиллингов для тела, так как в результате удаления отмерших частичек кожи, происходит лучшее насыщение кожи кислородом, что в свою очередь повышает тонус кожи.


    При борьбе с целлюлитом необходимые регулярные занятия физкультурой. Только в этом случае все ваши старания не пропадут даром. Гимнастику следует делать ежедневно, уделяя этому занятию не менее двадцати минут в день. Время проведения можете выбрать самостоятельно. Отлично помогают при целлюлите также бег, плавание, езда на велосипеде и обычная ходьба.


    Комплекс антицеллюлитных упражнений

    Отличным помощником в борьбе с целлюлитом являются физические упражнения. Ниже приведены десять упражнений, выполняя которые вы быстрее добьетесь желаемого результата.

    nedug.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.