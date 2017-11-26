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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как правильно использовать антицеллюлитные крема и белье
    Опубликовано: 2017-11-26 15:08:42

    Целлюлитом страдают 8 из 10 женщин независимо от телосложения, веса и физической активности. Женские «проблемные» зоны – это ягодицы, живот и бедра. На рынке существует тысячи разновидностей «чудо-кремов» и антицеллюлитного белья, обещающих быстрый эффект без особых на то усилий. Но чудесные перевоплощения происходят не со всеми, так в чем же дело? С этим вопросом мы обратились к экспертам в области красоты.


    Первые целлюлитные «метки» могут появиться уже в 14 лет – все дело в индивидуальной предрасположенности. С возрастом соединительная ткань становится рыхлой и растягивается, «эффект апельсиновой корки» становится наглядным.
    Антицеллюлитная косметика

    Приобретая антицеллюлитный крем, большинство из нас ждут чуда, надеясь уже через неделю увидеть результат. Перепробовав разную косметику и не увидев изменений, мы разочаровываемся.


    «Даже самый дорогой тюбик не уберет целлюлит, - утверждает косметолог Надежда Тихонова. - Женщина ждут быстрого результата, но видимые изменения могут наступить гораздо позже, а могут и не наступить вообще.


    Антицеллюлитная косметика полезна на начальной стадии целлюлита. Суть ее в том, что, растирая и массируя проблемные участки, вы улучшают внешний вид кожи, не более того. Лечение целлюлита состоит из трех важных компонентов: диета, массаж и физические упражнения. Одни кремы бессильны помочь».


    Целлюлит – это патологические изменения подкожно-жирового слоя, именно поэтому кремы почти не воздействуют.


    Антицеллюлитная косметиканужна, прежде всего, для массажа проблемных участков. Массаж необходимо делать хотя бы 2-3 раза в неделю по 20-40 минут.


    Как определить качественный крем или нет?

    Внимательно изучите состав крема. В состав крема должны входит следующие ингредиенты:

    •- кофеин, теофиллин, теобромин, экстраты кофе, какао, гуараны, колы, чая, мяты. Они препятствуют отложению жира в клетках;
    •- бурые морские водоросли (ламинария и фукус).
    отвечают за выведение жира из клеток;
    •- экстракт конского каштана, центелла азиатская, плющ, ментол улучшают циркуляцию крови;
    •- экстракты стручкового перца, кава-кава, камфорное масло, никотиновая кислота тонизируют и разогревают кожу

    nedug.ru

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