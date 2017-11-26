Победа над целлюлитом

Каждая женщина рано или поздно сталкивается с целлюлитом. Крема, салоны красоты с дорогостоящими обертываниями, физические упражнения, жесткие диеты. А потом.… Потом вы просто начинаете уставать. Работа, семья и дети занимают все свободное время. И действия, которые приносили удовольствие, становятся рутинной обязанностью. Целлюлит появляется снова.

На самом деле избавиться от него можно распространенными в нашей жизни средствами. Ниже изложены несколько простых советов, которые помогут справиться с этой проблемой, и предотвратить ее возникновение.

Первое, и самое важное – это никаких строгих диет. Организм в это время (как правило, такие диеты длятся около месяца) испытывает сильный стресс. Да, результат будет быстрым, вы сразу сбросите 3-4 килограмма. Но после окончания диеты и возвращения организма к обычному рациону, он будет не только плохо усваивать пищу, но и откладывать ее на «черный день» на ваших боках и бедрах.

Вы наберете потерянные килограммы снова, а на коже из-за резких перепадов в весе появятся уродливые бугорки и впадинки с изящным узором растяжек.

Чтобы этого избежать нужно соблюдать два основных правила: не есть после 18:00, и отказаться от мучных изделий. Ваш завтрак должен быть высококалорийным, питательным и очень сытным, он дает силу и энергию на весь день. Обед плотным.

А вот на ужин лучше съесть салатик или несколько вкусных фруктов, например банан, в нем много углеводов, но они все легко усваиваются из-за растительного происхождения. Позже можно выпить кефира или молока.

Второе – это массаж. Купите себе крепкий деревянный или пластиковый антицеллюлитный массажер и недорогой крем с разогревающим эффектом. Каждый раз после душа или ванной делайте массаж проблемных зон: бока, бедра, живот и ягодицы. Если у вам тяжело освоить эту процедуру, обратитесь у услугам массажиста, антицеллюлитный массаж сегодня делает любой профессиональный мастер.

Поначалу будет больно, появятся мелкие синяки, но это поможет увеличить лимфоток и разогреть кожу. Первые результаты вы увидите через неделю. Кожа станет гладкой и ровной, уйдет несколько лишних сантиметров с талии, подтянется животик. Затем массаж нужно делать пару раз в неделю для закрепления достигнутого результата.

Третье, и от того не менее важное – это спорт. Здесь лучше подобрать то, что нравится именно вам, будь то бег, аэробика, тяжелая атлетика или что-то другое. Заниматься нужно 2-3 раза в неделю, дома или в фитнес-зале. Акцент делать на наиболее проблемные места. Старайтесь во время тренировки расслабиться, сосредоточиться, делать упражнения медленно и четко, почувствовать каждый мускул. Результат не заставит себя ждать, поверьте.

Ну и последнее. Если вышеперечисленные советы не дали ожидаемый эффект, рекомендуем прекрасную недорогую процедуру - инъекционную липосакцию, которая гарантированно уберет все изъяны на вашем теле.

Благодаря этим простым советам можно уменьшить, а в будущем и навсегда избавиться от целлюлита.



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