Как ожирение провоцирует рак кишечника

Исследователям удалось найти биологический механизм, связывающий ожирение и рак кишечника.

Более того, уже ведутся работы над препаратом, который будет предотвращать колоректальный рак у полных людей.

О многообещающих результатах работы американских ученых сообщает Cancer Research.

Как известно, люди с ожирением на 50% чаще заболевают колоректальным раком по сравнению со своими худощавыми ровесниками.

Это и стало объектом интереса доктора Скотта Вальдмана (Scott Waldman) из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии, который провел массу экспериментов, изучая биологическую связь между двумя опасными болезнями.

Команда доктора Вальдмана выяснила, что при избыточном употреблении жиров и углеводов в организме вырабатывается меньше гормона под названием гуанилин (guanylin). Этот гормон продуцируется эпителиальными клетками кишечника.

Клетки слизистой оболочки кишечника представляют собой очень динамичную среду, которая постоянно обновляется и регенерирует.

За этот непрерывный процесс отвечает рецептор GUCY2C, работа которого всецело зависит от наличия гуанилина.

Научные исследования показывают, что высококалорийная диета отключает синтез гуанилина в кишечнике, замедляя самообновление его эпителия и подавляя природные противоопухолевые механизмы.

«Низкий гуанилин готовит сцену для рака»

Именно так объясняют ученые то, что происходит в кишечнике тучных людей.

Одной из особенностей клеток кишечника у животных и людей с раком американские исследователи называют деактивацию гена гуанилина. У пациентов с колоректальным раком экспрессия гена гуанилина в среднем на 80% ниже, чем у здоровых людей того же возраста.

Очевидно, что рецептор гуанилина GUCY2C играет роль стоп-крана для опухолей. Когда гуанилина мало, активность этого рецептора падает, а риск злокачественного перерождения клеток резко возрастает.

В последний раз это было проверено на генетически модифицированных мышах с отключенным геном гуанилина. Когда ген был неактивен, мыши рано заболевали раком кишечника и погибали, но как только ген вновь запускали, развитие рака предотвращалось, даже если грызуны питались жирным и сладким.

Но в ходе этих опытов выяснилось, что гуанилин и его рецептор GUCY2C ведут себя по-разному в зависимости от веса грызунов.

У полных мышей эта система работает хуже, и им нужно больше гормона.

Доктор Вальдман наткнулся на тот самый механизм, который его коллеги по всему миру безуспешно пытались понять.

Оказалось, что колоректальный рак можно предотвратить с помощью заместительной гормональной терапии. Достаточно давать полным людям гуанилин или его аналог. Так же, как диабетикам дают инсулин.

Другим выходом является изменение диеты и образа жизни. Как показывают опыты на животных, после перехода на здоровое питание продукция гуанилина постепенно возвращается к норме.

Линаклотид для заместительной терапии

Уже существующее лекарственное вещество линаклотид (препарат Linzess) по своей химической структуре очень напоминает гормон гуанилин, поэтому ученые предлагают использовать его для заместительной гормональной терапии при ожирении.

Еще в 2012 году FDA одобрила Linzess для лечения синдрома раздраженного кишечника, сопровождающегося запором, а также при запоре неизвестного происхождения (идиопатическом).

Доктор Вальдман уже организовал мультицентровое клиническое исследование на добровольцах, чтобы подобрать оптимальные дозы и определить побочные эффекты линаклотида.

Он прогнозирует, что новые показания для Linzess могут быть одобрены уже за пару лет.

medbe.ru