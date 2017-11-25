Как избавиться от растяжек

Растяжки – один из самых неприятных сюрпризов, которым может одарить женщину ее организм. Растяжками или стриями называют белые или розовато – сиреневые полоски, возникающие на коже в местах ее резкого растяжения.

Растяжки никак не вредят здоровью, однако они выглядят довольно не эстетично, особенно выделяясь на загорелой коже. Еще одна причина досадовать на них – растяжки довольно трудно убрать.

В чем причина их появления?

О чем нам говорит наш организм появлением этих неприятных полосок – стрелок? Растяжки – это следствие быстрого натяжения кожи, которое может произойти во время беременности, быстрого набора веса или появления молока после родов. В этом последнем случае растяжки могут возникнуть в течение одной ночи. Но почему, в таком случае, растяжки не «украшают» тела всех без исключения женщин, прошедших беременность и роды?

Дело в том, что такое свойство как способность к экстренному растяжению дарит коже гормон прогестерон. Именно поэтому растяжки могут появиться даже у худеньких девочек – подростков в период бурного полового созревания и гормональной перестройки, а у полных или беременных женщин они могут и вовсе не появиться. Все зависит от особенностей организма.

При беременности растяжки чаще всего возникают там, где кожа интенсивно растягивается – на животе, боках, бедрах. Во время кормления грудью могут возникнуть растяжки на груди. Растяжки – это полоски соединительной ткани, которая всегда возникает там, где необходим срочный «ремонт». Соединительная ткань имеет иные свойства, нежели кожа, например, она не выделяет защитный пигмент при избытке солнечных лучей, поэтому растяжки не загорают.

Как избавиться от растяжек?

А еще лучше как предупредить появление растяжек? Важную роль здесь следует отвести питанию и питьевому режиму. Наш постоянно обновляющийся организм строится из тех веществ – кирпичиков, которые мы ему поставляем. Поэтому, если в нашем рационе будет мало овощей и фруктов, растительных масел и морепродуктов, орехов, рыбы и зелени, кожа с каждым днем будет становиться все менее упругой.

Если есть прямой риск появления растяжек, следует смазывать участки кожи, наиболее подверженные этому явлению, специальными кремами с большим содержанием эластина и коллагена. Можно делать маски из растительных масел, из которых особенно эффективно оливковое. Отличной профилактикой будет нанесение на эти участки после душа масляного раствора витамина Е.

Можно прибегнуть к различным способам, которые хорошо отшелушивают и ускоряют регенерацию кожи. Это всевозможные пилинги. В комплексе с фруктовыми кислотами они прекрасно обновляют кожу, делая ее недостатки гораздо менее заметными.

Много хороших отзывов о разнообразных массажах и обертываниях, которые ускоряют кровообращение и обменные процессы. Например, антицеллюлитный массаж прекрасно поможет и при растяжках. Конечно, речь не идет о растяжках в области молочных желез.



nmkd.ru