Стоматит: что делать

Стоматит - воспаление слизистой оболочки ротовой полости.

Может иметь травматический, инфекционный, аллергический генез, возникать в результате интоксикации солями тяжелых металлов. Воспалительные изменения слизистой оболочки полости рта могут наблюдаться при гиповитаминозах, эндокринных расстройствах, заболеваниях желудочно-кишечного тракта,сердечно-сосудистой и нервной системы, крови,диффузных болезнях соединительной ткани. Нередко они опережают появление основных симптомов, поэтому наличие стоматита требует тщательного обследования.

Симптомы

Заболевание характеризуется покраснением слизистой оболочки рта, ее отеком. На щеках, языке, небе, губах обычно появляются болезненные беловато-серые образования округлой формы с ярко-красным ободком — афты. Повышается температура тела (до 40°С), отмечается повышенное слюнотечение. Могут увеличиваться лимфатические узлы.

Прогрессирование заболевания характеризуется слиянием и изъязвлением афт, распространением воспаления на другие органы полости рта с развитием глоссита или гингивита.

Ослабление защитных сил организма либо прием мощных доз антибактериальных препаратов может привести к развитию грибкового стоматита (молочница). При этом на слизистой оболочке полости рта появляются белесоватые точечные образования, которые быстро сливаются, образуя пленку. Обычно пленка легко снимается, обнажая ярко-красную поверхность, на которой могут выявляться язвочки. При микроскопическом исследовании соскобов обнаруживают мицелий гриба.

При лечении необходимо соблюдать следующие принципы:

- минимальная травматизация слизистой оболочки рта: пища не должна быть чрезмерно горячей или холодной, она должна быть такой консистенции, чтобы ее не надо было долго и усиленно пережевывать;

- после еды необходимо ополаскивать рот дезинфицирующим раствором, например слаборозовым раствором марганцовки;

- многочисленные язвы являются поводом к обязательному обращению к врачу, особенно если повышена температура.

Профилактика

Наиболее эффективными методами предупреждающей борьбы со стоматитом являются правильный уход за полостью рта, сбалансированное питание и исключение из рациона тех продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции. Также необходимо своевременно проводить лечение различных системных нарушений, которые могут послужить причиной воспаления слизистой оболочки полости рта. В связи с тем, что причины заболевания разнообразны, не существует единой схемы профилактических методов, поэтому такой вопрос стоит решать индивидуально с вашим стоматологом.

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