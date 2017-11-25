Три лучших витамина для иммунитета

Яблоко на ужин – и доктор не нужен. Эта старая британская пословица очень близка к истине.

Сегодня ученые понимают, что употребление определенных витаминов поддерживает вашу иммунную систему в тонусе.

Доктор Джулия Цумпано (Julia Zumpano), диетолог из Клиники Кливленда в США, расскажет вам о трех лучших витаминах, которые помогут вам оставаться здоровыми в сезон гриппа и простуд:

- Витамин С (аскорбиновая кислота). Один из лучших стимуляторов иммунной системы. Дефицит аскорбиновой кислоты повышает уязвимость перед инфекциями. Среди пищевых источников витамина С доктор Цумпано называет апельсины, грейпфруты, лимоны, мандарины, смородину, клубнику, сладкий перец, шпинат, кале и брокколи. Этот витамин нужно получать ежедневно, потому что организм не способен запасать его впрок (депонировать).

- Витамин В6 (пиридоксин) важен для ряда биохимических реакций, происходящих в иммунной системе. Особенно богаты пиридоксином рыба холодных водоемов (лосось, тунец), зеленые листовые овощи и турецкий горох (нут). Необходимо ежедневное адекватное поступление, не депонируется.

- Витамин Е (токоферол) – мощный антиоксидант, который помогает организму побеждать инфекции. Больше всего витамина Е содержится в орехах, семенах и шпинате. Депонируется в организме.

Разнообразное питание – ключ к здоровью

Доктор Цумпано напоминает простое правило, которое поможет вам выбрать в магазине самые полезные овощи и фрукты: «Яркие и разноцветные, как правило, имеют наиболее богатый состав. Вообще, рацион должен быть максимально разнообразным, поэтому выбирайте овощи и фрукты всех цветов радуги».

Хотя это и не совсем научный подход, но он работает на практике и требует минимум знаний.

Кроме того, для сильной иммунной системы нужно есть много белков, ненасыщенные жирные кислоты и другие нутриенты. Наивно полагать, что завтрак из четырех апельсинов сделает вас здоровыми.

Роль диетических добавок и поливитаминов

Доктор Цумпано признает, что хороший поливитаминный комплекс вполне способен заполнить пробелы в рационе, но лучше всего получать эссенциальные нутриенты из натуральных пищевых продуктов.

«Ваш организм лучше всего усваивает и использует витамины и другие нутриенты, когда они поступают из пищи. Если вы пьете поливитаминный комплекс, встает вопрос, сколько чего вы на самом деле усвоили. Если же вы пьете диетические добавки, то нужно помнить, что их качество не регулируется так строго, как в случае с лекарственными препаратами. Они не столь надежны», - предупреждает диетолог.

Некоторые диетические добавки опасно принимать перед хирургической операцией или совместно с другими лекарствами.

Их безопасность для детей, беременных и кормящих женщин – под вопросом.

Наконец, доктор Цумпано рекомендует пить много воды и употреблять богатые влагой овощи и фрукты (огурцы, арбузы, цитрусовые).

По словам диетолога, адекватный баланс жидкости в организме нужен для продукции лимфы и эффективной работы иммунной системы в целом.

medbe.ru