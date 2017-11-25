Пролежни: что делать

Пролежни представляют собой повреждения тканей, которые происходят чаще всего на участках тела, где кожа прилегает к костным выступам. Повреждения могут быть поверхностными, вызванными местным раздражением кожи, и глубокими, когда происходят изменения в подлежащих тканях. Глубокие пролежни часто остаются незамеченными, пока не затронут верхних слоев кожи.

Пролежни возникают в результате длительного давления на одно и тоже место на теле. Давление ущемляет мелкие сосуды, прекращает кровоснабжение кожи и лежащей под ней ткани, вследствие чего ткань отмирает. Большая часть ухода за пациентами, страдающими поражениями спинного мозга (в дальнейшем ПСМ).

Симптомы пролежней:

- В начале развития пролежня появляется локальная бледность, синюшность, отечность кожи. Далее наступает отслойка эпидермиса кожи с образованием пузырей и некроз кожи. Инфицирование углубляет и расширяет процессы некроза тканей.

- Красное пятно на коже, которое не проходит. Красное пятно на коже с жестким ободком по краям красноты.

- Содранная кожа.

- Влажное повреждение кожи с образованием гноя.

- Повреждение кожи со многими расплывающимися и сухими некротическими участками кожи.

- Поражение кости.

Профилактика пролежней

Пролежни возникают, как правило у ослабленных больных при длительном лежании, не имеющих сил самостоятельно изменить положение тела или отдельных частей. Пролежни возникают: при положение больного на спине - в области пяточных костей, крестце и копчике, лопатках и т.д.

Чтобы не допускать образования пролежней, необходимо:

- Если позволяет состояние, поворачивать больного несколько раз в день на бок.

- Расправлять простыни.

- Следить, чтобы не было в постели крошек.

- Следить за тем, чтобы на нательном и постельном белье не было заплаток и складок.

- Положить под крестец больного надувной резиновый круг так, чтобы крестец находился над отверстием круга. На круг предварительно надеть наволочку или завернуть его в пеленку.

- Ежедневно протирать кожу дезинфицирующим раствором: водкой, камфорным спиртом, одеколоном или полотенцем, смоченным теплой водой. Затем кожу вытереть насухо и растереть это место сухим полотенцем.



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