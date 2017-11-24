Население набрало кредитов еще на 20 млрд грн

С начала года Нацбанк наблюдает возобновление кредитования как населения, так и бизнеса.

Об этом сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе заседания Высшего экспертного совета при Совете Нацбанка. «Гривневые кредиты населения с начала года и по состоянию на утро сегодняшнего дня выросли на 20 млрд грн», – подсчитала она, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

Драйверами роста стали потребкредиты. «Это также влияет на уровень ставок. Исторически ставки по потребительским беззалоговым кредитам являются максимальными», – уточнила Катерина Рожкова. Постепенно возобновляется кредитование ипотеки, но для его дальнейшего развития необходимы изменения в законодательстве, в частности, отмена моратория. «Автокредиты пока не стали массовыми, но они есть», – продолжила замглавы НБУ.

Катерина Рожкова напомнила, что кредитовать население в валюте запрещено, поэтому нынешний розничный валютный кредитный портфель – это остатки валютной ипотеки и валютных автокредитов. «Сейчас эти портфели продолжают реструктуризироваться и конвертироваться в гривну, чтобы снизить валютные риски, поэтому валютный портфель сокращается и погашается», – уточнила она.

Инф. finance.ua