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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Население набрало кредитов еще на 20 млрд грн
    Опубликовано: 2017-11-24 18:00:10

    С начала года Нацбанк наблюдает возобновление кредитования как населения, так и бизнеса.

    Об этом сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова в ходе заседания Высшего экспертного совета при Совете Нацбанка. «Гривневые кредиты населения с начала года и по состоянию на утро сегодняшнего дня выросли на 20 млрд грн», – подсчитала она, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

    Драйверами роста стали потребкредиты. «Это также влияет на уровень ставок. Исторически ставки по потребительским беззалоговым кредитам являются максимальными», – уточнила Катерина Рожкова. Постепенно возобновляется кредитование ипотеки, но для его дальнейшего развития необходимы изменения в законодательстве, в частности, отмена моратория. «Автокредиты пока не стали массовыми, но они есть», – продолжила замглавы НБУ.

    Катерина Рожкова напомнила, что кредитовать население в валюте запрещено, поэтому нынешний розничный валютный кредитный портфель – это остатки валютной ипотеки и валютных автокредитов. «Сейчас эти портфели продолжают реструктуризироваться и конвертироваться в гривну, чтобы снизить валютные риски, поэтому валютный портфель сокращается и погашается», – уточнила она.

    Инф. finance.ua

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