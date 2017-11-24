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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Всемирный фонд природы будет восстанавливать Карпатские леса
    Опубликовано: 2017-11-24 17:30:54

    В Карпатах продолжается национальная программа "Разом за природу" при поддержке Всемирного фонда природы (WWF), в рамках которой в Карпатском национальном природном парке, национальных парках "Святые Бескиды" и "Синевир" весной 2017 высадили более 20 000 деревьев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда.
    Так, в Карпатах в 2017 году высадили более 20 000 деревьев, присущих этому региону. Среди них - карпатская лиственница.
    "В Карпатах продолжается национальная программа "Разом за природу" при поддержке Всемирного фонда природы (WWF), в рамках которой в Карпатском национальном природном парке, национальных парках "Святые Бескиды" и "Синевир" весной 2017 высадили более 20 000 деревьев: пихту, бук, клен-явор и лиственницу. Эти деревья исторически росли на территории Карпат, но почти исчезли в конце XIX века", - говорится в сообщении.
    В частности, цель второго этапа проекта - проверить, сколько деревьев прижились.
    "Весной проект "Вместе за природу" сделал первый шаг к цели - высадить более 1 000 000 деревьев. С первой высадки прижились 85% деревьев, считается чрезвычайно высоким результатом. Следующая высадка планируется в марте 2018 года," - рассказала организатор проекта Марина Соловьева.
    В ближайшие 100 лет высажены деревья поглотят более 2000 тонн углекислого газа. А в дальнейшем каждый гектар взрослого леса ежегодно поглощать около 3,6 тонн диоксида углерода и производить около 2,6 тонн кислорода.
    "Мы также ставим перед собой цель восстановить лиственничные леса. Лиственница - очень ценное дерево. По прочности она не уступает дубу и устойчива к воде", - добавила координатор проекта Ирина Миронова.

    Алёна Мазуренко

    Источник: УНН

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