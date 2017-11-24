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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НБУ открыл данные о ставках по кредитам для бизнеса
    Опубликовано: 2017-11-24 13:15:16

    Первые данные - за октябрь 2017 года - опубликованы на сайте Нацбанка.

    Национальный банк Украины (НБУ) начинает ежемесячное обнародование статистических данных по кредитам, предоставленных банками большим, малым и средним предприятиям, и процентных ставок по таким кредитам.

    Как сообщает пресс-служба регулятора, первые данные - за октябрь 2017 года - опубликованы на сайте НБУ в разделе "Денежно-кредитная и финансовая статистика" раздела "Статистика".

    Файлы содержат данные о: кредитах, предоставленным крупным, средним, малым и микро предприятиям-юрлицам, по видам валют; кредитах по срокам погашения; процентных ставках по новым кредитам; кредитах, предоставленных физлицам-предпринимателям, в зависимости от размера предпринимательства по видам валют; кредитах, предоставленных физлицам-предпринимателям, в зависимости от размера предпринимательства по срокам погашения; процентных ставках по новым кредитам, предоставленным физическим лицам-предпринимателям, в зависимости от размера предпринимательства по видам валют.

    Источником информации о кредитах и ​​ставках - ежемесячная статистическая отчетность банков, уточнили в НБУ.

    Регулятор считает, что публикация данных о кредитовании крупных предприятий и МСП позволит экспертам и другим пользователям этой информации более подробно анализировать состояние и структурные изменения в экономике.

    К концу 2018 года НБУ начнет обнародование информации по кредитам МСП и крупных предприятий на веб-сайте НБУ в форме открытых данных (API). Информация будет классифицирована по значительному количеству критериев и будет удобной для автоматизированной обработки, отметили в Нацбанке.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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