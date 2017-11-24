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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Маск выиграл спор с Австралией: крупнейшее энергохранилище построено менее, чем за 100 дней
    Опубликовано: 2017-11-24 12:00:49

    Менее 100 дней на строительство самой большой в мире аккумуляторной подстанции потребовалось компании Tesla. Такой экстремально короткий срок был прописан в контракте, который заключил владелец компании Илон Маск с австралийским правительством. Иначе предусматривались жесткие меры.
     
    Маск выполнил условия контракта с австралийским правительством, в котором говорилось, что компания Tesla построит специально для Австралии крупнейшую в мире аккумуляторную подстанцию и при этом уложиться меньше, чем в 100 дней. В противном случае все работы будут сделаны бесплатно.

    Оценочная стоимость проекта составляет не менее $ 50 млн.

    Самое большое в мире аккумуляторное хранилище электроэнергии имеет мощность в 100 МВт. Подстанция состоит из комплекса аккумуляторов Tesla Powerpacks, которые подключены к ветроэлектростанции Neoen Hornsdale.

    Работа станции начнется в декабре этого года.

    Такой проект был очень нужен, так как Южная Австралия в сентябре прошлого года вынуждена была провести масштабные отключения электрожнергии. Это стало причиной масштабных дискуссий по энергонезависимости страны и безопасности ее в случае чрезвычайных ситуаций. В качестве страховочных мощностей было предложено использовать альтернативные источники энергии вроде солнца и ветра.

    Маск предложил свою помощь австралийскому правительству в Twitter.

    Недавно Tesla представил новые электромобили — грузовик Tesla Semi и спортивный автомобиль.

    Инф. delo.ua

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