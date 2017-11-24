Маск выиграл спор с Австралией: крупнейшее энергохранилище построено менее, чем за 100 дней

Менее 100 дней на строительство самой большой в мире аккумуляторной подстанции потребовалось компании Tesla. Такой экстремально короткий срок был прописан в контракте, который заключил владелец компании Илон Маск с австралийским правительством. Иначе предусматривались жесткие меры.



Маск выполнил условия контракта с австралийским правительством, в котором говорилось, что компания Tesla построит специально для Австралии крупнейшую в мире аккумуляторную подстанцию и при этом уложиться меньше, чем в 100 дней. В противном случае все работы будут сделаны бесплатно.

Оценочная стоимость проекта составляет не менее $ 50 млн.

Самое большое в мире аккумуляторное хранилище электроэнергии имеет мощность в 100 МВт. Подстанция состоит из комплекса аккумуляторов Tesla Powerpacks, которые подключены к ветроэлектростанции Neoen Hornsdale.

Работа станции начнется в декабре этого года.

Такой проект был очень нужен, так как Южная Австралия в сентябре прошлого года вынуждена была провести масштабные отключения электрожнергии. Это стало причиной масштабных дискуссий по энергонезависимости страны и безопасности ее в случае чрезвычайных ситуаций. В качестве страховочных мощностей было предложено использовать альтернативные источники энергии вроде солнца и ветра.

Маск предложил свою помощь австралийскому правительству в Twitter.

Недавно Tesla представил новые электромобили — грузовик Tesla Semi и спортивный автомобиль.

Инф. delo.ua