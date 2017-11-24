Лечение лишая народными средствами

Лишай – общее понятие, объединяющее дерматозы (кожные заболевания), имеющие различную этиологию, но для которых характерны похожие проявления: образование воспаленных цветных пятен или папул, шелушение пораженных участков кожи, кожный зуд.

Стригущий. Наиболее часто стригущим лишаем заражаются дети при контакте с больными животными или людьми, а также через предметы, которых касался больной. С момента попадания грибка на кожу до появления первых симптомов заболевания проходит от нескольких дней до двух недель, после чего появляются характерные челушащиеся пятна на коже и волосистой части головы, с образованием залысин. Пациенты жалуются на зуд, в более тяжелых случаях возможно ухудшение общего самочувствия.

Розовый. Причины его появления еще до конца не изучены. Но известно, что эта инфекционная болезнь, имеющая тенденцию к сезонным обострениям, наиболее часто встречается у людей с ослабленным иммунитетом. Заражение ей даже при контакте с больным слабовероятно. Для данного вида заболевания характерно появление небольших розовых пятен на спине, груди, плечах и бедрах, которые начинают шелушиться по центру. Процесс продолжается несколько недель, а затем проходит самостоятельно.

Красный плоский. К хроническим заболеваниям относится красный плоский лишай. Основными причинами его появления являются наследственная предрасположенность, ослабленный иммунитет, заболевания желудочно-кишечного тракта и др. При этой болезни поражается прежде всего кожа груди, живота, рук, голеней, на которой появляются красноватые узелки с вдавленным центром, беспокоящие пациента сильным зудом, поражение слизистых оболочек и ногтей встречается реже. Наиболее часто бывает у женщин после 40 лет.

Отрубевидный или разноцветный – грибковое заболевание, заражение которым происходит при контакте с больным или через предметы домашнего обихода. При этом на коже спины, плечах и груди появляются небольшие шелушащиеся пятна, меняющие с течением времени свой цвет: от розового до желтовато-коричневого.

Опоясывающий лишай вызывается вирусом герпеса (Herpes zoster), который поражает нервы (спинальные ганглии) и приводит к появлению кожных высыпаний на уровне поражения. Основным симптомом является боль, ухудшение общего самочувствия. Наиболее часто вирус локализуется в грудных сегментах, где со временем и появляются пузырьки. С течением времени они подсыхают и отшелушиваются. Следует учесть, что заниматься самолечением данного вида болезни не рекомендуется, так как это может привести к развитию постгерпетической невралгии.



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