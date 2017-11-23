Лекарства от изжоги приводят к деменции

Популярная группа препаратов от изжоги и язвенной болезни может на 44% увеличивать риск деменции у людей старше 75 лет.

Об этом заявляют исследователи из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Бонне.

Речь идет о группе ингибиторов протонной помпы (ИПП), к которым относятся такие препараты, как омепразол, пантопразол или рабепразол.

Они эффективно подавляют выработку соляной кислоты в желудке.

Немецкие ученые обнаружили связь между приемом ИПП и риском болезни Альцгеймера у пациентов старше 75 лет, однако дизайн их исследования не позволяет доказать, что именно лекарства стали причиной проблем с памятью и мышлением.

«Для изучения причинно-следственной связи между длительным приемом ингибиторов протонной помпы и деменцией у пожилых людей следует провести рандомизированное проспективное контролируемое исследование. Наши результаты иного рода», - говорит доктор Бритта Хениш (Britta Haenisch).

Учитывая это, врачи должны продолжать четко следовать нынешним рекомендациям по применению ИПП, чтобы избежать неоправданных ограничений. К этому призывают авторы исследования на страницах нового номера журнала JAMA Neurology.

Однако доктор Малаз Бустани (Malaz Boustani), один из ведущих мировых экспертов в геронтологии, очень встревожен полученными результатами и намерен информировать об этом своих пациентов, которым он назначает противоязвенные препараты.

Бустани говорит, что в прошлом уже появлялись сообщения о связи между Н2-гистаминоблокаторами и риском деменции у пожилых пациентов. К данной группе относятся не менее известные препараты, такие как циметидин (Тагамет) и фамотидин (Квамател). По этой причине он лично в своей практике много лет избегал Н2-гистаминоблокаторов, отдавая предпочтение ИПП.

«Я собираюсь раскрыть новые данные своим пациентам и предоставить им возможность решать, стоит рисковать или не стоит. В начале следующей недели я буду принимать в клинике и намерен информировать больных о возможных рисках, связанных с ИПП и Н2-гистаминоблокаторами. Так будет правильно», - сказал доктор Бустани перед своими коллегами из Американской федерации по изучению старения.

На сегодняшний день в США более 15 миллионов человек регулярно пользуются ингибиторами протонной помпы, а рынок этих препаратов в 2013 году достиг $10 миллиардов. Самыми популярными в Штатах брендами остаются Prilosec, Prevacid и Zegerid, которые доступны в американских аптеках без рецепта врача.

medbe.ru