Народные средства от изжоги

Изжога - это ощущение жжения в желудке или за грудиной, которое чаще всего возникает, когда соляная кислота, находящаяся в желудке и помогающая перевариванию пищи, попадает в пищевод и вызывает воспаление чувствительной ткани.

Вместо чувства жжения при изжоге некоторые люди испытывают чувство давления, распирания, тепла или комка.

Изжога может быть при любой кислотности желудочного сока, но чаще всего она встречается при повышенной кислотности.

Причины изжоги:

- Обильный прием пищи. Большой объем пищи растягивает желудок, что ослабляет клапан. К тому же, выделяется много кислоты, необходимой для переваривания пищи. Эти факторы способствуют забросу кислоты в пищевод. Старайтесь есть небольшими по объему порциями, но чаще. Если вам нужно плотно поесть - пейте во время еды воду небольшими глотками. Вода смоет кислоту со стенок пищевода. Пить желательно чистую воду или минеральную без газа. Углекислый газ повышает кислотность желудочного сока.

- Избыточный вес, ношение тугих поясов, беременность, поднятие тяжестей способствуют повышению внутрибрюшного давления, что, в свою очередь, способствует возникновению изжоги. Ослабьте тугой пояс, замените ремень на подтяжки - это уменьшит проявления изжоги.

- Курение, алкоголь, кофе, шоколад, газированные напитки и острые приправы в больших количествах раздражают слизистую желудка, способствуя повышению выработки кислоты в желудке и расслаблению клапана. Попробуйте немного ограничить себя - это поможет уменьшить изжогу.

- Длительный прием аспирина, ибупрофена, ортофена и некоторых других лекарственных средств способствуют усилению кислотопродукции в желудке и забросу кислого содержимого в пищевод. Старайтесь пить такие лекарства после еды. Или принимайте их на фоне препарата "Мизопростол", который уменьшает побочные эффекты этих лекарств.

- Сон после еды. Ложиться сразу после приема пищи не рекомендуется. Горизонтальное положение способствует затеканию кислоты в пищевод. Если вы чувствует потребность полежать - поднимите изголовье с помощью подушки на 10-15 см.

- Неврозы, особенно сопровождающиеся тревогой. В таких случаях помогут психотерапевт или психолог.



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