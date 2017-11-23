Избавление от зубной боли народными средствами

Зубная боль - неприятные, а часто нестерпимые ощущения, вызванные раздражением чувствительных нервов. В роли раздражителей может быть удар, ожог, укол, воспаление, травма и пр. Обычно является проявлением заболевания зуба. При нарушении целостности твердых тканей зуба (эмали, дентина) болевые ощущения возникают только при приеме холодной или горячей воды, кислой или сладкой пищи. С удалением этих раздражителей (полоскание полости рта теплой водой) - боль прекращается.

В тех случаях, когда зубная боль возникает самостоятельно, часто усиливается по ночам и распространяется на окружающие зуб области, приобретая разлитой характер, следует полагать, что речь идет о возникновении острого воспаления зубной мякоти - пульпы зуба. При этом боль бывает длительной и часто мучительной. Рассчитывать на ее прекращение путем приема обезболивающих - анальгин и т.д. - даже в больших дозах, не приходится. Также ошибочны рекомендации по введению в полость больного зуба различных средств (спирт, анальгин, аспирин и пр.). Самое большее, чего можно достичь - незначительно снизить ее интенсивность. Возможно, что боль сама по себе уменьшится или прекратится, когда деструктивные явления разрушат перемычку междукариозной полостью и пульпарной камерой зуба. При этом острый период воспаления пульпы переходит в хроническую стадию, что и сопровождается стиханием или исчезновением боли.

Однако болезнетворное поражение продолжается, распространяясь на всю зубную мякоть, включая пульпу в каналах корней зуба, а затем и на окружающую его ткань. Переход гнойного воспаления за пределы зуба носит название острого периодонтита. При этом болевое ощущение характеризуется самостоятельным возникновением, точной локализацией в области зуба, дотрагивание до него, тем более постукивание вызывают резкое усиление боли. Обезболивающими средствами можно ее уменьшить и даже снять. Но рассчитывать на излечение без участия стоматолога нельзя, оно необходимо, причем в ближайшие дни для предупреждения возможных тяжелых осложнений - абсцесса, флегмоны, остеомиелита.

Таким образом, являясь наиболее частым сигналом, свидетельствующим о заболевании зуба, зубная боль в то же время может быть и результатом травмы, когда отлом части коронки обнажает зубную мякоть (пульпу), богатую нервными окончаниями. Малейшее при косновение к ней вызывает острейшую боль. Помощь при этом может оказать только стоматолог. Следует иметь в виду, что создавать впечатление зубной боли может опухоль челюсти, воспаление гайморовой пазухи, нервов, заболевание центральной нервной системы. Поэтому боль в зубочелюстпой области должна быть оценена врачом для выявления ее причины и не рассматриваться только как зубная.

После того как вследствие кариозного процесса гибнет пульпа, в пульповой камере начинают размножаться бактерии, которые с током крови могут распространиться по всему организму. Бактерии одонтогенного абсцесса могут поразить различные органы, в том числе сердце, почки и мозг. При чем сердце оказалось особенно восприимчивым к инфекции. Таким образом, если игнорировать наличие очага инфекционного поражения в полости рта, это может привести к распространению инфекции по организму и даже смерти.



nmkd.ru