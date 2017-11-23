Список вопросов, которые можно задать парню Опубликовано: На первом свидании мало кто задумывается о дальнейшем продолжении отношений. Но когда вы общаетесь уже продолжительное время начинаете задумываться о том, как лучше узнать человека. Какие же вопросы можно задавать молодому человеку? Что именно вам нужно узнать на данном этапе? Для того, чтобы узнать свою вторую половинку поближе, необходимо знать какие можно задавать вопросы. Более подробно о том, какие вопросы задать парню, Вы можете узнать из статей на сайте adella.ru. Прежде чем вступать в близкие отношения, нужно узнать человека как можно лучше. Все мы живые люди и в самый ответственный момент мы можем просто растеряться, поэтому необходимо подготовиться, составить список вопросов, ответы на которые, вы бы хотели получить. Хотим предоставить вам, для ознакомления список рекомендуемых вопросов. Обобщенные вопросы Кем ты видишь себя в дальнейшем? Чего хочешь от этой жизни? У тебя есть любимый писатель? Дай себе характеристику. У тебя есть слабости? Были ли в твоей жизни моменты, после которых жизнь кардинально менялась? У тебя есть недоброжелатели? Ты стремишься к тому, чтобы улучшить свою жизнь? Кто является для тебя эталоном? Цель твоей жизни? Ты социально активная личность? У тебя есть любимый сериал? Кто твой любимый исполнитель? Как ты проводишь свободное время? На кого из известных людей, ты бы хотел быть похожим? Ты бы хотел вернуться в прошлое и что-то изменить в своей жизни? Что можно спросить у парня относительно отношений? Были ли у тебя смешные ситуации с бывшей девушкой? Ты домашний человек? Как проводишь свободное время? Не будешь ли ты ревновать, если я все еще не разлюбила бывшего парня? Как по твоему мнению должно пройти первое свидание? Хотел ли ты быть первым у своей девушки? Твой первый раз был по любви? Что бы ты выбрал секс без любви или любовь без секса? Какие у тебя отношения с прошлой партнершей? Вопросы связанные с вероисповеданием Ты христианин? Что заставляет тебя испытывать новые ощущения? Ты слушаешь свой внутренний голос? Лоялен ли ты к тем, кто не относиться к твоей религии. Веришь ли ты в то, что каждый человек появляется на этот свет, для того чтобы выполнить земную миссию? Вопросы связанные с образом жизни Какая по твоему мнению идеальная жизнь? Любишь ли ты животных? Нравиться ли тебе работать? Попадал ли ты в места лишения свободы? Что бы ты хотел изменить в своей жизни? Как бы ты хотел провести свой отпуск? Что в тебе есть такого, чего нет в остальных? Чем ты гордишься? Пикантные вопросы молодому человеку Тебе нравятся фильмы для взрослых? По твоему мнению, какой размер мужского достоинства можно считать идеальным? Где был твой первый раз? Попадал ли ты в смешные ситуации во время полового контакта? Был ли у тебя опыт с парнем? Какие у тебя есть неосуществленные фантазии? Эти лишь некоторые рекомендуемые вопросы, которые помогут Вам узнать человека поближе. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

