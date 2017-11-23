  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Мариуполе появится военный городок для морских пехотинцев
    Опубликовано: 2017-11-23 14:15:00

    Стоимость проекта по строительству военного городка для морских пехотинцев составил 70 млн грн.

    В Мариуполе будет построен военный городок для морских пехотинцев. Об этом cooбщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.

    "Проект стоимостью более 70 млн грн профинансирует область, город и Минобороны. Город и область выделят по 18,5 млн грн, остальные средства предоставит Министерство", - отметил Жебривский.

    Он поставил задачу мэрам всех городов Донецкой области, где находятся украинские военные части, чтобы они способствовали созданию комфортных бытовых условий для военнослужащих.

    По словам Жебривского, в Краматорске планируется открыть военный лицей имени Ивана Сирко с 1 сентября 2018 года.

    3 ноября сообщалось, что украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета и наденут головные уборы, выполненные в темно-бордовом цвете - марун.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.