В Мариуполе появится военный городок для морских пехотинцев

Стоимость проекта по строительству военного городка для морских пехотинцев составил 70 млн грн.

В Мариуполе будет построен военный городок для морских пехотинцев. Об этом cooбщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский у себя в Facebook.

"Проект стоимостью более 70 млн грн профинансирует область, город и Минобороны. Город и область выделят по 18,5 млн грн, остальные средства предоставит Министерство", - отметил Жебривский.

Он поставил задачу мэрам всех городов Донецкой области, где находятся украинские военные части, чтобы они способствовали созданию комфортных бытовых условий для военнослужащих.

По словам Жебривского, в Краматорске планируется открыть военный лицей имени Ивана Сирко с 1 сентября 2018 года.

3 ноября сообщалось, что украинские десантники перестанут использовать береты голубого цвета и наденут головные уборы, выполненные в темно-бордовом цвете - марун.

ЛIГАБiзнесIнформ