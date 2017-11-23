  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ПриватБанк предостерег от нового мошенничества в Instagram
    Опубликовано: 2017-11-23 14:00:51

    ПриватБанк предупреждает о новом вида мошенничества в социальной сети Instagram.

    В социальной сети Instagram появился новый вид мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

    "В ленте новостей Instagram начали появляться рекламные сообщения, в которых говорится, что каждый гражданин Украины отныне может получить 3800 грн. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку ПриватБанка", - сказано в сообщении.

    В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться и получить деньги, продав часть своего интернет-трафика. При регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке.

    Банк призывает пользователей быть осторожными.

    "Законного повода, который предусматривал бы получение каждым гражданином Украины 3800 грн, нет. Поэтому в банке призывают не доверять такой рекламе, не переходить по сомнительным ссылкам и, конечно, не разглашать личную информацию и данные своих банковских карточек", - предостерегли в ПриватБанке.

    Ранее Нацбанк предупреждал о том, что мошенники под видом представителей НБУ пытаются выманить реквизиты банковских карточек.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.