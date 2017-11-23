В Днепре модернизировали линию для производства булочек McDonald's

Компания "Ист Болт Украина", которая производит булочки для сети ресторанов McDonald's, модернизировала производственную линию в Днепре.



Предприятие с иностранными инвестициями "МакДональдз Юкрейн Лтд.", развивающее в Украине сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, с 11 октября представило в ресторанах сети новую серию бургеров "Маэстро". В состав бургеров "Маэстро" вошли ингредиенты, которые ранее не были представлены, например, булочка бриошь.

В Украине официальным поставщиком хлебобулочных изделий для "МакДональдз Юкрейн Лтд." является компания "Ист Болт Украина", входящая во всемирно известную группу East Balt Bakeries, созданную в 1955 году (недавно вошла в состав Grupo Bimbo).

По словам директора хлебобулочного предприятия "Ист Болт Украина" Анны Ежовой, компания подстраивает свои производственные линии под запросы сети "МакДональдз".

"Еще два года назад мы начали готовиться к запуску нового продукта. Нужно было не только найти правильный рецепт, но и адаптировать под наши ингредиенты. Именно под булочку бриошь инвестировали около $40 тыс.", — уточнила Анна Ежова, директор хлебобулочного предприятия "Ист Болт Украина".

Большой процент от этой суммы пошел на приобретение специального оборудования для производства новых булочек (системы для нанесения глазури и новых форм для выпекания).

Инвестирование выделялось и для поиска ингредиентов, рецепта, технологии.

Ожидается, что вложенные инвестиции должны окупиться за 2-3 года.

"МакДональдз" сотрудничает как с украинскими, так и с мировыми поставщиками продуктов питания. Около 70% товаров предоставляются украинскими поставщиками.

Напомним, что сеть "МакДональдз" активно инвестирует в собственное развитие. Согласно данным в 2017 году компания инвестировала в развитие сети в стране 136 млн грн. К концу 2018 года McDonald's откроет в Украине еще 4 ресторана. В 2018 году компания также намерена удвоить количество терминалов самообслуживания в ресторанах.

За 2016 год компания "МакДональдз Юкрейн" открыла в Украине 3 новых ресторана, а также провела реконструкцию еще в 3 своих заведениях.

Инф. delo.ua