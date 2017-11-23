Объем инвестиций в проекты с дополненной реальностью бьет рекорды

По итогам первого полугодия 2017 года инвестиции в AR и VR в мире составили $2,3 млрд. Этому способствовала заинтересованность в проектах таких ведущих компаний как AMC, Disney, DreamWorks Animation, HBO, Netflix, Sony Pictures и Viacom.

The Venture Reality Fund, который отслеживает инвестиции в виртуальную, дополненную и смешанные реальности, объявил, что количество вложений в этот сектор во второй половине 2017 года выросло на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Venture Beat.

Отчет фонда охватывает 450 компаний-разработчиков программного обеспечения, инфраструктуры, инструментов, платформ и приложений. Всего в мире инвестиции в AR и VR составили $2,3 млрд — это больше, чем когда-либо. По прогнозам фонда, в дальнейшем эта тенденция только усилится.

Вложения в сферу развлечений AR/VR выросли на 79% — во многом этому способствовали компании AMC, Disney, DreamWorks Animation, HBO, Netflix, Sony Pictures и Viacom. Инвестиции в предприятия выросли на 69%, во многом благодаря Cisco, HP и Accenture, но в основном сектор двигают вперед стартапы, создающие доходные предприятия для специфических секторов индустрии.

В инструменты и платформы для технологии захвата реальности нового поколения стали вкладывать больше на 56%, а в стереодисплеи — на 47%. Количество квалифицированных компаний выросло на 30%. Кроме того, отмечается рост вложений на 40% в игровой сектор, благодаря технологиям компаний Oculus, Steam VR и PlayStation.

Глава Apple Тим Кук считает дополненную реальность потенциально более революционной технологией, нежели виртуальная реальность. Во время ежеквартальных отчетов перед акционерами, он уделяет AR почти столько же внимания, сколько статистике продаж. Поэтому к 2020 году Apple планирует запуститьсобственную AR-гарнитуру. В отличие от других гарнитур, она не будет подключаться к iPhone, а, скорее, заменит его, став отдельным устройством с собственным дисплеем, процессором и операционной системой.

Инф. delo.ua