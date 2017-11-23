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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Упражнения для красоты ног
    Опубликовано: 2017-11-23 13:24:56

    Как известно, большинство женщин при знакомстве с мужчиной оценивают его ягодицы, а мужчины - женские ноги. Как составить объективное мнение о длине ног? Норма - половина вашего роста плюс 3-8 см. Меньше половины роста - короткие. Больше, чем половина роста плюс 9 см - длинные.

    Красивые ноги


    По мнению психологов, длинноногие женщины по натуре романтичны, излишне чувствительны и склонны подолгу "зависать" в мире грез. Женщины же с короткими ногами твердо стоят на земле, могут легко справиться с повседневными проблемами, реалистки и - внимание! - могут поступиться принципами ради своего интереса. Приятно, конечно, если ноги, что называется, растут из ушей, но, по мнению хирургов-косметологов, главное - пропорции и форма.

    Встаньте перед зеркалом, сомкните пятки, разведите носки. Владелица идеальных ног увидит 4 просвета:


    •Первый просвет расположен… ну, в общем, именно там, где ноги и начинаются.
    •Второй просвет должен быть на уровне линии, проходящей по середине бедер.
    •Третий - на уровне верха голени.
    •Четвертый - на уровне начала лодыжек.
    Если же вы с ужасом недосчитались одного, двух, или, не дай Бог, трех просветов… Можете смело винить свою осанку, килограммы и - главное - легкомысленное отношение к обуви. Нет чтобы выбрать себе надежную обувь стиля "сандалики моего детства", выбираем абсолютно неудобные и неустойчивые мюли,

    или того хуже - обувь на платформе! Правда, в сандаликах "Красная Москва" на наши идеальные ноги никто и внимания не обратит…

    Так что останемся в мюлях, но будем делать упражнения.

    - Лежа на спине, сгибаем и разгибаем стопы в голеностопных суставах 50-60 раз.
    - Лежа на спине, вращаем стопы в голеностопных
    - Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, поочередно и одновременно приподнимаем пятки от пола 40-50 раз.
    - Лежа на спине, ноги прямые. Постарайтесь (сразу никогда не получается, так что будьте терпеливы) считать по пальцам ног, как по пальцам рук, загибая их поочередно вниз, в течение одной-двух минут.
    - Лежа на спине, ноги на ширине плеч.

    nedug.ru

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