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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Виагра стимулирует рак кожи
    Опубликовано: 2017-11-22 15:04:07

    Виагра (силденафил) успешно применялся для лечения эректильной дисфункции у мужчин с 1990-х годов, и эти синие таблеточки до сих пор не теряют своей популярности.

    Но на днях ученые из Университета Тюбингена в Германии предупредили, что силденафил способен стимулировать рост клеток меланомы.

    Виагра относится к группе препаратов, называемых ингибиторами фосфодиэстеразы 5 типа (ФДЭ-5).

    Препараты этой группы расширяют кровеносные сосуды полового члена, способствуя более сильной и продолжительной эрекции.

    Профессор Роберт Фейль (Robert Feil) в своей статье на страницах Cell Reports пишет, что ФДЭ-5 влияет на сигнальную молекулу циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ), которая в свою очередь играет важную роль в обмене веществ, работе сосудов, сердца, сенсорных клеток. Действие цГМФ до конца не изучено, и вот теперь немецкие ученые обнаружили, что безобидные таблетки могут подстегивать рост злокачественных клеток.

    «Силденафил подавляет ФДЭ-5, которая должна тормозить цГМФ. Лишая клетки этого природного тормоза, силденафил позволяет раковой опухоли расти гораздо быстрее. Этот механизм может объяснить, почему у мужчин, которые принимают Виагру, рак кожи диагностируют чаще», - говорят авторы исследования.

    Профессор Фейль обращает внимание, что пациенты с меланомой должны обязательно проконсультироваться со своим врачом, стоит ли принимать силденафил в свете новых научных данных. Остальным мужчинам, которые пользуются этим препаратом, ученый рекомендует защищаться от палящего солнца и не посещать солярии.

    Также профессор высказал мнение, что другие ингибиторы ФДЭ-5 обладают теми же свойствами.

    medbe.ru

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