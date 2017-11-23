Иран наращивает инвестиции в промышленность

Невзирая на продление США эмбарго на поставки нефти из Ирана, страна привлекла $24,95 млрд иностранных инвестиций в период с сентября 2013 года, — сообщил генеральный директор управления иностранных инвестиций министерства промышленности Афруз Бахрами.

Он добавил, что это менее 2% всех прямых иностранных инвестиций в мире, сообщает IRNA. Германия, Китай, Турция, Австрия, ОАЭ и Франция были крупнейшими инвесторами в последние четыре года.

Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвесторов в Иране были полимеры и химикаты, сталь, торговля, автомобили, горнодобывающий сектор, пластмассы и медицинское оборудование, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

По словам пресс-секретаря правительства Ирана Мохаммада Бакера Нобахта, зарубежные инвестиции в экономику страны увеличились в десять раз со дня заключения ядерной сделки 2015 года с шестью мировыми державами.

Он заявил, что в прошлом 1395 иранском календарном году, который завершился 20 марта 2017 года, Иран получил более $13 млрд иностранных инвестиций.

Согласно 6-му пятилетнему плану развития (2017-2022 годы), правительство Ирана должно ежегодно привлекать не менее $50 млрд иностранных инвестиций (прямых, финансовых или совместных), а также 5,8 трлн риалов ($145 млрд) внутренних инвестиций для достижения темпов роста экономики в 8%.

Инф. finance.ua