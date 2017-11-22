Почему мы толстеем

Наверняка, среди ваших знакомых встречались женщины, которые могут съесть два куска торта подряд, совершенно не опасаясь, что это как-то отразится на их фигуре. А другие набирают вес, независимо от того, сколько они едят. Статистика довольно мрачна: около 20% молодых девушек, 40% женщин в возрасте 30 лет и почти половина женщин в возрасте 40 лет имеют лишний вес и связанные с этим проблемы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Почему же одни остаются стройными, несмотря ни на что, а другие борются с каждым лишним килограммом? Ответ прост – все дело в количестве калорий. Баланс между сжигаемыми и накапливаемыми в виде жира калориями зависит от разных факторов. Если вы сжигаете все потребленные калории – ваш вес остается стабильным. Но если потребляете больше, чем сжигаете - они прямиком отправляются в ваши жировые запасы. Существует несколько факторов, по которым можно узнать, есть ли у вас склонность к быстрому набору веса. И если такая тенденция существует, вы можете скорректировать ее пока не поздно. Ведь кто предупрежден, тот вооружен.

Итак, фактор 1: Ваша наследственность

Исследования показывают, что гены приблизительно на 70% ответственны за тип вашей фигуры и за склонность к лишнему весу. Если один из ваших родителей склонен к полноте, то соответственно возрастает и вероятность того, что вы будете иметь излишний вес. И возрастает еще больше, если лишний вес имеют оба ваших родителя. Но, хотя наследственность и влияет на вашу склонность к полноте или худобе, вы наследуете от своих родителей не точный вес, а только диапазон возможного. Будете ли вы находиться в рамках этого диапазона, зависит от вашего пищевого рациона и двигательной активности. И даже если вы внешне похожи на полного родителя, вам могут не передаться его гены полноты. Но тип фигуры («яблоко», «груша», «песочные часы») вы, скорее всего, унаследуете.

Мы наследуем не только склонность к полноте, но и временные тенденции к набору веса. И если ваш родитель до 30 лет был довольно строен, а к 50 годам набрал значительный лишний вес, помните об этом и заранее примите соответствующие меры.

Склонность к полноте и распределение жировых прослоек во время и сразу после беременности почти всегда определяется генетически. И, скорее всего, ваша беременность в этом отношении будет развиваться по такому же сценарию, что и у вашей матери. Но сама беременность не является причиной излишнего набора веса



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