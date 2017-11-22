Коллекционные алкогольные напитки

Чрезмерное употребление спиртных напитков оказывает отрицательное воздействие на состояние организма. Злоупотреблять таким «баловством» не стоит. Лучше заняться коллекционированием алкогольных напитков. Ведь сколько известно серьёзных коллекционеров алкоголя, которые сами вообще не употребляют спиртное!

Однако если такое хобби вас не интересует, тогда может быть актуальна скупка коллекционного алкоголя. Обладатели коллекционных спиртных напитков часто зарабатывают на продаже солидные суммы. Антикварный интернет-магазин «Монитекс» поможет реализовать ваш товар и предложит хорошую цену.

Стоимость вполне оправдана

Многие любители махнуть «по маленькой» могут повторять данный ритуал регулярно. Однако стоимость на алкоголь различных видов колеблется в очень широком диапазоне. Для многих особо не существует разницы между несколькими марками вина. Вкус один и результат идентичный. Однако специалисты не зря делают градацию. Если человек сам не различает, где качественный продукт, а где низкий сорт, можно довериться профессионалам.

Одними из лучших алкогольных напитков являются именно коллекционные. Они создаются по тому или иному поводу и имеют особые этикетки. Маркировка выполняется со специальными отметками. Это позволяет сразу визуально отличить продукт из коллекции от обычного.

Классификация

Коллекционные напитки производятся по сложным технологиям и создаются для удовлетворения даже требовательного гурмана. Обычно такая продукция отличается более высоким качеством. Классифицируют алкоголь по различным критериям. Это может быть крепость, технологический процесс производства, компоненты и пр.

Если вникнуть в тему более подробно, можно отметить, что «особенными» бывают:

коньяки;

вина;

шампанское;

виски и пр.

Существует даже классификация наиболее дорогих напитков из коллекции. Они стоят целое состояние. Конечно, попробовать их на вкус вряд ли удастся. Это, скорее, сувенир – очень дорогой и ценный. И даже пиво способно попасть в ряды лучших. Например, можно отметить Tutankhamun. Это настоящее пиво, первая бутылка которого была продана за 7686 долларов. Правда, последняя партия не дотянула даже до 100.

Ударьте по текиле всего за 1,5 млн $

Да, именно такую сумму выложили на торгах за мексиканскую водку Tequila Ley, которая украшена платиной с белым золотом. Спирты подвергались тройной дистилляции, после чего проходила выдержка на протяжении 8, 10 и 12 лет. Из примечательных компонентов в состав входит агава.

Интересно, что компания-изготовитель не озвучивает, какой крепкий напиток будет находиться внутри.

Коньячный переполох

Ещё одной удивительной покупкой стал коллекционный коньяк «Чёрная жемчужина Людовика XIII». Его продают не менее чем за 10 тысяч долларов. Коньяк содержит приблизительно 1,2 тыс. видов разных спиртов, каждый из которых имеет выдержку от 40 до 100 лет.

Обычному среднестатистическому человеку не судьба даже посмотреть на такой алкоголь. Он реализуется в закрытых кругах, попасть в VIP-компанию можно исключительно по приглашению. Лоты на таких торгах устанавливаются отнюдь не дешёвые.

Однако если хотите без лишней помпезности продать коллекционный коньяк, тогда переходите по этой ссылке. Вас ждут прекрасные предложения, которые устроят на все 100%.

Водка на миллион

Шотландская продукция Diva больше напоминает духи, нежели горячительный напиток. Данный алкоголь проходил тройную дистилляцию. Бутылка продекорирована драгоценными и полудрагоценными камешками.

Интересно, что каждый может заказать изготовление водки Diva в соответствии со своими пожеланиями. Известно, что наиболее дешёвый вариант такого коллекционного алкоголя стоил всего 3,7 тыс. дол. Всё, как говорится, для клиента.