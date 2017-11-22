Експерти ЄС, парламентарі, посадовці та науковці обговорили майбутнє Кримінального процесуального кодексу на конференції в Києві Опубликовано: На конференції, організованій 22 листопада 2017 р. у Києві Консультативною місією ЄС (КМЄС) та депутатами Верховної Ради, обговорили Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК), зокрема, шляхи його вдосконалення, підвищення ефективності розслідувань, дотримуючись при цьому прав людини.



Чинна редакція КПК була прийнята п’ять років тому на заміну кодексу редакції 1960 р. Діючий КПК став важливим кроком реформи, позначивши відхід від радянської практики. Проте, на думку багатьох українських експертів-правників, законотворців, а також експертів КМЄС, чинний кодекс потребує внесення змін.



КМЄС закликає спростити деякі процедури, а також, з метою зменшення бюрократії, перекласти більше відповідальності на окремих слідчих та прокурорів. Серед пропозицій місії: об’єднання функцій оперативників та слідчих, що є стандартною практикою в країнах ЄС, а також використання досудових показань в суді у разі виникнення суперечливих свідчень. Окрім цього, КМЄС закликає запровадити систему анонімних свідків у випадках, коли існує суттєва загроза життю свідка, а також вжити заходи щодо вдосконалення розслідувань кібер-злочинів.



Окрема увага в пропозиціях КМЄС до КПК приділяється правам потерпілих. Місія пропонує створити на рівні закону категорію «вразливих потерпілих», яка дасть їм можливість розраховувати на кращий захист, у тому числі з метою мінімізації потенційних психологічних травм. Крім того, пропонується забезпечити ефективнішу модель компенсації потерпілим.



«Зрозуміло, що Кримінальний процесуальний кодекс слід змінювати. Але будь-які зміни повинні запроваджуватись у прозорий спосіб за підтримки експертів та громадськості, - заявила заступник голови КМЄС Жоель Ваштер. – Відкритий діалог дозволить забезпечити послідовність запропонованих поправок та врахувати різні підходи до КПК. Сподіваємось, що конференція, організована нами спільно з Комітетом ВРУ з питань забезпечення діяльності правоохоронних органів відіграє важливу роль у досягненні послідовності та прозорості». Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

