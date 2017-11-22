Украина готовится к аудиту Международной морской организации

В июне 2018 года Международная морская организация проведет аудит выполнения Украиной международных конвенций.

Украина начала подготовку к аудиту Международной морской организации (ІМО/ЕМСА). Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

"На 112-й сессии Ассамблеи Международной морской организации был определен график аудита государств-членов Международной морской организации, согласно с которым аудит в Украине запланирован на июнь 2018 г.", - сказал он.

Омелян напомнил, что в декабре 2015 г. в Украине с целью оказания технической помощи в подготовке к аудиту находились представители Международной морской организации, которые изучили сложившуюся ситуацию и направили отчет с рекомендациями по первоочередным мероприятиям по подготовке государства к аудиту.

"За период с декабря 2015 г. нами разработан и принят ряд национальных нормативно-правовых актов для обеспечения выполнения международных конвенций ІМО, к которым присоединилась Украина", - отметил министр.

Для максимального осуществления всех возможных мер по надлежащей подготовке Украины аудиту Мининфраструктуры обратилось к Европейскому агентству по морской безопасности с просьбой о проведении подготовительного визита.

Ранее сообщалось, что Ассоциация морских портов Украины за девять месяцев 2017 г. получила доход в 6,1 млрд грн.

ЛIГАБiзнесIнформ