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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина готовится к аудиту Международной морской организации
    Опубликовано: 2017-11-22 14:15:49

    В июне 2018 года Международная морская организация проведет аудит выполнения Украиной международных конвенций.

    Украина начала подготовку к аудиту Международной морской организации (ІМО/ЕМСА). Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

    "На 112-й сессии Ассамблеи Международной морской организации был определен график аудита государств-членов Международной морской организации, согласно с которым аудит в Украине запланирован на июнь 2018 г.", - сказал он.

    Омелян напомнил, что в декабре 2015 г. в Украине с целью оказания технической помощи в подготовке к аудиту находились представители Международной морской организации, которые изучили сложившуюся ситуацию и направили отчет с рекомендациями по первоочередным мероприятиям по подготовке государства к аудиту.

    "За период с декабря 2015 г. нами разработан и принят ряд национальных нормативно-правовых актов для обеспечения выполнения международных конвенций ІМО, к которым присоединилась Украина", - отметил министр.

    Для максимального осуществления всех возможных мер по надлежащей подготовке Украины аудиту Мининфраструктуры обратилось к Европейскому агентству по морской безопасности с просьбой о проведении подготовительного визита.

    Ранее сообщалось, что Ассоциация морских портов Украины за девять месяцев 2017 г. получила доход в 6,1 млрд грн.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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