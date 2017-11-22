Украина совершила прорыв в рейтинге простоты уплаты налогов

Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов, составленном группой Всемирного Банка и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers. Об этом сообщается на сайте “PwC Украина”.

“Украина достигла существенного прогресса, поднявшись в рейтинге «Налогообложение» с конца перечня стран-участниц в 2012 году до 43 позиции по результатам 2016 года. По сравнению с показателями предыдущего года, позиция Украины улучшилась почти вдвое – на 41 процентный пункт”, – сказано в сообщении.

“Украина – единственная из стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая в 2016 году существенно уменьшила налоговые ставки. В частности, уменьшение ставки ЕСВ привело к ослаблению налоговой нагрузки на бизнес. По сравнению с другими странами, в Украине относительно простые процедуры внесения исправлений в налоговые декларации и возмещения НДС не по экспортным операциям. В 2016 году представители бизнеса привыкли к сближению правил налогового и бухгалтерского учета и продолжили подавать налоговую отчетность в электронном виде”, – прокомментировал результаты страны партнер “PwC Украина” Вячеслав Власов.

При этом Молдова заняла 32-е место в данном рейтинге, Румыния – 42-е место, Словакия – 49-е место, Польша – 51-е место, Россия – 52-е место, Болгария – 90-е место, Беларусь – 38-е место.

Инф. finance.ua