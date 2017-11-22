Столичные МАФы могут продавать алкоголь — АМКУ

Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в киосках и средствах передвижной торговли является незаконным.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины признало незаконным решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в киевских МАФах. Об этом сообщил руководитель Киевского теротделения комитета Алексей Хмельницкий, передаетУНИАН.

"Было принято решение о признании незаконным, нарушающим конкуренцию решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах", — заявил Хмельницкий.

Хмельницкий отметил, что АМКУ обязал Киевский горсовет в течение месяца отменить решение от 14 сентября об исключении продажи алкоголя из функционала МАФов.

Он добавил, что Киевский городской совет совершает антиконкурентные действия, поскольку есть стационарные магазины, большие супермаркеты, в которых продажа алкоголя остается.

"МАфы получали свои лицензии, как и большие сети, как и все другие субъекты хозяйствования, платили за эти лицензии так же, как и все. Киевсовет незаконно запретил им заниматься предпринимательской деятельностью", — отметил Хмельницкий.

Он подчеркнул, что проблема продажи алкоголя существует, но ее нужно решить законным способом.

"Принять изменения в закон Украины об обороте спирта и о местном самоуправлении. Тогда или местным советам дать эти полномочия, или на уровне страны запретить продавать алкоголь всем. И это будет, наверное, справедливо. Но это требует еще обсуждения", — добавил руководитель Киевского теротделения.

Как сообщалось ранее, 14 сентября 2017 года Киевсовет исключил продажу алкогольных изделий, слабоалкогольных напитков и пива из перечня функционального использования временных сооружений и средств передвижной торговли.

Ранее, 17 марта 2016 года Киевсовет принял решение запретить продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях торгового и другого назначения (237/237). Мэр Киева Виталий Кличко 8 апреля подписал соответствующее решение. В Киевсовете заверили, что выданные лицензии на продажу алкоголя в МАФах будут действовать до конца их действия.

Летом прошлого года экс-руководитель Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, народный депутат и советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец написал в Facebook, что Киевсовет готовит дополнительное решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Он пояснил, что это решение необходимо, "чтобы судебные решения не влияли на политику городских властей в этом вопросе".

В ноябре 2016 года Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции и обязал Киевсовет отменить решение о запрете продажи алкоголя в МАФах.

Инф. delo.ua