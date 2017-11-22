«Хороший» холестерин не всегда хорош Опубликовано: Европейские ученые пришли к выводу, что высокий уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) не всегда говорит о здоровых сосудах. ЛПВП помогают удалять холестерин из артерий, но у людей с мутацией SCARB1 данная функция нарушена, потому, несмотря на высокое содержание этих липидов, они подвержены инфарктам и инсультам.



«Это важное исследование, которое объясняет, почему клинические испытания препаратов для повышения ЛПВП продолжают нас разочаровывать, хотя в теории все должно быть очень гладко.



Новые данные свидетельствуют, что важна не столько концентрация ЛПВП, сколько сам путь, которым организм их использует», - прокомментировал полученные результаты профессор Питер Вайссберг (Peter Weissberg), директор Британского фонда сердца.



В журнале Science авторы пишут, что набрали для исследования 328 человек с высоким уровнем ЛПВП в крови, а также равноценную группу добровольцев с низким показателем «хорошего» холестерина для контроля. Секвенирование генома участников выявило, что у лиц с дефектом гена SCARB1 содержание ЛПВП было втрое выше нормы, однако это вовсе не свидетельствует о здоровье их сердечнососудистой системы.



По словам профессора Дэниела Редера (Daniel Rader) из Пенсильванского университета, защитный эффект ЛПВП «больше зависит от того, как они работают, нежели от того, сколько их содержится в организме».



Ученый предлагает проводить генетический анализ на мутацию SCARB1 всем пациентам, у которых повышен «хороший» холестерин.

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